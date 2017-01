Mehr Einwohner in Berliner Randgemeinden

artikel-ansicht/dg/0/

In Erkner stieg die Einwohnerzahl binnen Jahresfrist nach jetzigem Stand von 11 668 auf 11 739. 70 Geburten standen hier 162 Sterbefällen gegenüber. 750 Menschen verlagerten ihren Hauptwohnsitz nach Erkner, während 587 Menschen die Stadt verließen. Bei den Geburten gab es einen Rückgang von 14. Die Zahlen sind vorläufig, da beispielsweise Ab- und Anmeldungen von Wohnsitzen auch jetzt noch rückwirkend für 2016 vorgenommen werden.

In Schöneiche lag die Einwohnerzahl 2016 bei 12 526, was einem Zuwachs um vier Einwohner entspricht. Die Einwohnerzahl steigt seit 1991 kontinuierlich an, wie Horst-Rüdiger Milke, Leiter des Amtes für Soziales/Melde- und Personenstandswesen auf MOZ-Anfrage mitteilte. Damals lag die Zahl bei 8169. Im vergangenen Jahr zogen 718 Menschen nach Schöneiche, 684 meldeten ihren Hauptwohnsitz dort ab. Die Zahl der Geburten stieg von 86 auf 96, lag aber immer noch deutlich unter den Sterbefällen (126). Die meisten Geburten seit 2002 gab es damit weiterhin 2004. In diesem Jahr erblickten 106 neue Schöneicher das Licht der Welt.

Die Gemeinde Woltersdorf wuchs innerhalb eines Jahres um 83 Einwohner auf 8687. Hier wurden bisher 479 neue Hauptwohnsitze gemeldet. Dem gegenüber stehen 399 Wegzüge. Es gab 62 Sterbefälle und 65 Geburten. Von dem Jahr mit den meisten Geburten seit 1990 ist man damit weit entfernt. 2003 waren es 98.