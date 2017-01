6500 Euro fÃ¼r Spielplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Das Geld fließt in die Renovierung des Spielplatzes auf dem Ziegenwerder. Sobald die Witterung es zulässt, werden die notwendigen Arbeiten in Auftrag gegeben, damit das Spendenziel so schnell wie möglich verwirklicht werden kann, so Schmidt weiter. Er dankte auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Lebenshilfe, die in eindrucksvollen Kostümen um die Spenden warben.

Rund 500 Gäste hatten am 5. Januar beim Empfang der Serviceclubs im Kleist Forum auf das neue Jahr angestoßen.