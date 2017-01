Eine ganz besondere Bescherung

artikel-ansicht/dg/0/

Pastoren befinden sich kurz vor Weihnachten in der Regel im Stress. Schließlich ist der Heiligabend der Tag, an dem manch Pfarrer mehr Gottesdienstbesucher sieht als das ganze Jahr über. Insofern war Nieder Neuendorfs Pastorin anfangs vielleicht nicht so ganz begeistert, als am 23. Dezember das Telefon klingelte und sich Besuch für den Nachmittag des Heiligabends ankündigte. Doch dann kam es zu einer Bescherung der ganz besonderen Art.

"Wir kommen dann zum ersten Gottesdienst", hatte das Hamburger Ehepaar Regine und Bernd Reichstein verkündet. "Zwischen den beiden Christvespern haben wir dann ganz entspannt gemeinsam Kaffee getrunken", erinnert sich Pastorin Eger an die Runde. Dabei holten die Reichsteins dann auch ihr Geschenk hervor: ein DIN-A4 großes Aquarell, dass die Dorfkirche und das sie umgebende üppige Grün im Frühling zeigt. Das Auffällig an dem Bild: Oftmals werden Kirchen mit der Frontalansicht auf die Türme portraitiert. In diesem Fall hat sich der Künstler ans andere Ende des Gotteshauses begeben. Doch wer war der Schöpfer dieser kleinen Kostbarkeit?

Die Frage ließ sich während der Kaffeerunde nur zur Hälfte beantworten. "Onkel Erhard" habe es gemalt, teilten die Spender mit. Auf der Rückseite des Aquarells ist noch vermerkt: "1907 Tegel, Heiligensee". Angespornt von dem Interesse, das die Nieder Neuendorfer der Geschichte entgegenbrachten, die hinter dem Bild steckt, recherchierte das Hamburger Ehepaar tiefer und fand heraus, dass der Maler Erhard Last hieß. Er sei Berliner gewesen und habe an der dortigen Kunstakademie Malerei studiert. Beruf und Passion brachten ihm allerdings eher Unglück. Als Freskenmaler tätig verunglückte er bei einem Sturz von einem Gerüst schwer und war fortan an den Rollstuhl gefesselt. Sein Talent hat er weiterhin genutzt, und es dürfte ihm auch Halt in der neuen Lebenssituation gegeben haben: Er malte Postkarten und kleine Motive.

Zu Letzteren gehört die mittlerweile 110 Jahre alte Ansicht der Dorfkirche. Schon vor Jahren hatten sich die Reichsteins nach Berlin aufgemacht, damals noch nicht wissend, welches Kirchenmotiv zuhause in ihrem Flur hängt. Den Angaben auf der Rückseite des Bildes folgend, pirschten sie sich von Tegel und Heiligensee aus heran. "Wir fragten Leute, denen wir begegneten, zeigten die kleine Kirche und kamen schließlich an", erinnern sich die Hansestädter. Schon damals freuten sie sich, die Kirche in einem recht guten Zustand vorgefunden zu haben. Das muss in etwa in der Zeit gewesen sein, als unter Egers Vorgänger Siegfried Haff die Kirche von außen restauriert worden war. "Damals waren die Türen leider verschlossen. Im Pastorat war niemand anwesend. Daher beschlossen wir, ein anderes Mal wiederzukommen und hängten das Bild wieder zurück an seinen Haken auf dem Flur", berichten beide. Dort befand es sich, bis es zum spontanen Heiligabend-Besuch kam. Nachdem das Bild überreicht und der Kaffee getrunken war, fuhren beide durch die Dunkelheit des Heiligabends wieder zurück nach Hamburg.

Und was passiert nun mit dem kleinen Gemälde? Um es in der Kirche gut sichtbar zu platzieren, sei es zu klein, meint die Pastorin. Sie könne sich aber eine Mini-Galerie im Gemeinderaum vorstellen. "Ich habe zu meiner Amtseinführung vor acht Jahren auch eine Ansicht der Kirche bekommen. Und eine Nieder Neuendorferin hat diese ebenfalls portraitiert.