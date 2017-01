Beschlossen: Schule erhÃ¤lt eine Cafeteria

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Bei einer Gegenstimme haben die Stadtverordneten am Dienstagabend den Haushalt 2017 beschlossen. Der Ausgleich konnte durch den Griff in die Rücklage gesichert werden. Mit einer Gegenstimme wurde der Etat beschlossen.

"Es ist ein Plan, der wichtige Investitionen enthält, mit denen wir die Stadt weiter positiv verändern", befand Stadtverordnetenvorsteher Wolfgang Heinze (Linke). Er sei ausgewogen und ausgeglichen, wenn auch durch den Griff in die Rücklage, ergänzte Linken-Fraktionschef Klaus Richter. Für bemerkenswert halte er vor allem, dass der Plan nicht nur die Verwaltung sichere, sondern hohe Ansprüche im investiven Bereich beinhalte. Der Bürger erwarte letztlich weitere Veränderungen. In einer gemeinsam Tagung aller Ausschüsse war der Etat noch im vergangenen Jahr ausführlich diskutiert worden. Der Beschluss in der Dezember-Sitzung musste vertagt werden, weil der Ortsbeirat Werbig kein Votum abgegeben hatte, dies aber laut Kommunalverfassung vorgeschrieben ist.

Kämmererin Eva-Maria Kretschmann erläuterte die wichtigsten Eckzahlen. Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von 11,7 Millionen Euro, davon allein 2,1 Millionen Euro Investitionen. Die Lücke zwischen Aufwendungen und Ausgaben in Höhe von 554 200 Euro könne aus der Rücklage geschlossen werden. Die sei noch so gut gefüllt, dass der Haushaltsausgleich bis 2020 gesichert ist, informierte die Kämmerin.

Der Ortsbeirat Werbig hatte in der Sitzung am Vortag noch seine Investitionswünsche formuliert, die nun im Haushalt verankert sind. Zum einen soll die Auffahrt an der Remise in Neulangsow gepflastert und zum anderen ein Löschwasserbrunnen in Werbig erneuert werden. In der Risikoanalyse der Feuerwehr war der Zustand der Löschwasserbrunnen im Ortsteil bemängelt worden. Das Problem wird nun in Jahresscheiben abgearbeitet.

In der Stadt selbst stehen mehrere Vorhaben auf der Liste. Fest steht, dass der Schulhof an der Grundschule erneuert wird. Geplant sind zudem der Dachausbau sowie der Anbau einer Cafeteria an der Oberschule, Arbeiten am Bolzplatz des Hortes, am EWE-Sportplatz in der Robert-Koch-Straße, an Gehwegen und auf dem kommunalen Friedhof. Dort soll der Bereich rund um die Trauerhalle erneuert werden. Maßnahmen in der Küstriner Straße, bei der Quartiersentwicklung rund um das Kaufhaus sowie am Bahnhofsgebäude Seelow werden nur realisiert, wenn die beantragten Fördermittel fließen, machte die Kämmerin deutlich. Bezüglich des Bahnhofgebäudes enthält der Haushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700 000 Euro für 2018.

Die einzigen kritischen Anmerkungen zum Haushalt kamen von Falk Janke (Freiheit/Arbeit/Werte). Er knüpfte an Klaus Richter an und meinte, dass der Bürger keinesfalls erwarte, dass Seelow ein Museum errichte oder das Kaufhaus saniere und damit in der Stadt neuen Leerstand schaffe. Denn letztlich gäbe es mit dem Millionen-Objekt keine Neuansiedlungen, sondern würden sich nur Standorte verlagern. Janke sprach von "Kungelrunden", in denen die Verwaltung und einige Abgeordnete unsinnige Vorhaben planen würden. Ein Vorwurf, der bei seinen Abgeordneten-Kollegen für Kopfschütteln sorgte. Wolfgang Heinze wies den Vorwurf zurück. Die Teilnahme von ihm, Falk Janke, an Ausschusssitzungen, in denen viele Details immer wieder besprochen wurden, sei recht übersichtlich. Der Haushalt wurde bei einer Gegenstimme beschlossen.