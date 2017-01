Kanzlerin Merkel zu Gast in Luxemburg

artikel-ansicht/dg/0/

Luxemburg (dpa) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist am Donnerstag in Luxemburg zu Gast. Es ist ihr erster offizieller Besuch bei Premierminister Xavier Bettel, der seit Dezember 2013 im Amt ist. Bei dem Gespräch der Regierungschefs soll es auch um aktuelle europäische Themen gehen. Merkels letzter offizieller Besuch im Großherzogtum war im März 2010 beim damaligen Premierminister Jean-Claude Juncker. Nach ihrer Kurz-Visite reist Merkel am Nachmittag weiter nach Belgien. Dort bekommt sie auch die Ehrendoktorwürde der Universität Gent und der Katholischen Universität Löwen verliehen.