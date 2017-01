Endlich "groÃŸ"

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Endlich in die Schule gehen. Die meisten Kinder freuen sich darauf, zu den "Großen" zu gehören und ein Schulkind zu sein. Vorbereitet werden viele bereits in der Vorschule, die auch die Kinder der Evangelischen Kita in der Pfeilstraße besuchen.

Volle Konzentration: Einmal in der Woche lernen Emelie, Bruno und Oskar (v. l.) in der Evangelischen Kita in Eberswalde mit Übungen zu Buchstaben oder geometrischen Formen, was es heißt, ein Grundschüler zu sein. Erzieherin Gernila Franke hilft. © MOZ/Julia Lehmann

"Leb-ku-chen-mann". Dazurhythmisches Klatschen. "Das ist ein langes Wort", sagt Erzieherin Gernila Franke. Wie jeden Mittwoch sitzt die 42-Jährige mit den Kindern zu Beginn der Vorschule in einem Sitzkreis. Jedes Kind nimmt sich nacheinander eine Figur von der Decke vor ihm, benennt das Wort sowie die Zahl der Silben und den Anfangsbuchstaben.

"Die Vorbereitung auf die Schule ist ein jahrelanger Prozess, der im Grunde mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnt", sagt Gernila Franke. Das letzte Kita-Jahr, das Vorschuljahr, will gezielt auf den Schulalltag vorbereiten. Nicht jeder hält ein Vorschuljahr im Kindergarten für notwendig, aber es bietet Gelegenheit, die Kinder genauer unter die Lupe zu nehmen, bevor sie eingeschult werden, findet Gernila Franke. "Es gibt fast in jedem Jahr, so auch in diesem, Kinder, die zurückgestellt werden", sagt sie. Häufig sind diese unkonzentrierter und verspielter als andere Kinder, sagt die Erzieherin, die seit zwei Jahren die Vorschule in der Evangelischen Kita leitet. Das könne ein Indiz dafür sein, ein Kind besser noch im Kindergarten zu belassen.

Aber es gehe in der Vorschule nicht einzig allein darum, Arbeitsblätter mit Übungen zum Alphabet und dergleichen auszufüllen, sagt Gernila Franke. "Ich habe im ersten Jahr als Vorschullehrerin gemerkt, die Kinder wollen das nicht", so Franke. Genauso wichtig hält sie soziale Fähigkeiten, die in der Grundschule zum Teil vom ersten Tag an gefordert werden: stillsitzen, zuhören, melden, den Schulranzen packen und die Brotdose nicht vergessen, sich anziehen oder den Stift richtig halten. Und auch das selbstständige Lernen, ohne seinen Banknachbarn abzulenken. Alles Dinge, sagt Gernila Franke, die Kinder schon einmal geübt haben sollten. "Und natürlich darf das Spiel und der Spaß nicht zu kurz kommen", erläutert sie weiter.

Gernila Franke holt sich für ihre Vorschulstunden gern Anregungen von Grundschullehrern der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule, auf die auch einige ihrer Schützlinge gehen werden.

Die Kinder der Evangelischen Kita müssen sich, bevor die Grundschule für sie in einem halben Jahr beginnen kann, mit ihren Eltern zur Anmeldung in die Goethe- oder Bruno-H.-Bürgel-Schule begeben. Die Schule wird nach Wohnort bestimmt. Die Anmeldetermine für die Bürgel-Grundschule fanden bereits im Dezember statt. Im Februar folgen dann auch die Aufnahmegespräche in der Goethe-Schule. In jedem Fall entscheidet auch eine ärztliche Begutachtung über die Schulfähigkeit eines Kindes.

Uwe-Karsten Volkmann, Direktor der Goethe-Schule, sagt: "Die Eltern haben natürlich immer das Mitspracherecht, wenn es um die Wahl der Schule oder eine Rückstellung des Kindes geht." Die Einschätzung des Schulleiters sei aber entscheidend. Manche Eltern seien sehr ängstlich, wenn es um die Einschulung des eigenen Kindes geht. "Vom Aufwand und Zeremoniell her ist eine Einschulung ja fast wie eine Hochzeit", findet der Schulleiter. Um Ängste zu zerstreuen und das eigene Schulprofil zu beleuchten, bieten die Schulen Informationsveranstaltungen an. Die Goethe-Schule hat für heute zum Elternsprechtag in die Aula eingeladen. Dort erhalten die Eltern auch die Termine für die Anmeldung.

"Eltern und Schüler sollen einfach wissen, was auf sie zukommt", so Volkmann.