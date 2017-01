AWU sammelt TÃ¤nnchen ein

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Das Weihnachtsfest liegt fast drei Wochen zurück, die Tannenbäume haben ausgedient, wurden abgeschmückt und sind vielfach schon ein Raub der Flammen bei diversen Knutfesten geworden oder werden es noch. Auch die AWU ist seit Wochenbeginn im Landkreis unterwegs, um die ausgedienten Weihnachtsbäume einzusammeln. In Fürstenberg, Gransee und Gemeinden sowie in Gutengermendorf, Häsen, Klevesche Häuser und Neuhäsen hat die AWU ihren Job bereits erledigt. Auch in Oranienburg und den acht Ortsteilen sollten die an die Straße gelegten Weihnachtsbäume inzwischen alle abgeholt worden sein.

Heute und am Freitag kommen die AWU-Laster nach Zehdenick und in alle Zehdenicker Ortsteile, in denen die Bäume bisher nicht entsorgt wurden, sowie nach Falkenthal.

Auf der Abholliste stehen heute auch Birkenwerder und Liebenwalde mit seinen Ortsteilen Hammer, Liebenthal und Kreuzbruch. Am Freitag ist die Gemeinde Oberkrämer mit allen Ortsteilen an der Reihe.

Am 16. Januar werden die Tannenbäume in Glambeck, Grieben, Großmutz, Grüneberg, Hoppenrade, Liebenberg, Linde, Löwenberg, Neulöwenberg sowie Kremmen, Amalienfelde und Velten eingesammelt.

Am 17. Januar wird das Einsammeln in Beetz, Staffelde, Flatow, Groß Ziethen, Hohenbruch, Sommerfeld und in Mühlenbeck fortgesetzt. Am 18. Januar werden die Tännchen in Hennigsdorf und Nieder Neuendorf abgeholt. Am 19. Januar sind Stolpe-Süd, Stolpe, Bergfelde und Borgsdorf an der Reihe. Am 20. Januar fährt die AWU Freienhagen, Neuholland, Nassenheide, Neuendorf und Teschendorf an. Noch bis zum 23. Januar müssen sich die Glienicker gedulden. Hohen Neuendorf ist am 24. Januar dran. In Summt, Schildow und Schönfließ werden die Weihnachtsbäume am 25. Januar eingesammelt, in Zühlsdorf und Leegebruch jedoch erst am 26. Januar.