Jetzt Kinder zur Schule anmelden

Wriezen (MOZ) Zum Schuljahr 2017/2018 werden alle Kinder schulpflichtig, die bis zum 30. September dieses Jahres das sechste Lebensjahr vollenden werden. Darauf weist das Amt Barnim-Oderbruch hin. Eltern müssen den Informationen zufolge ihr schulpflichtiges Kind in der zuständigen Grundschule anmelden. Bei der Anmeldung muss das Kind persönlich dabei sein. Mitzubringen sind, so das Amt Barnim-Oderbruch, die Geburtsurkunde des Kindes und die Teilnahmebestätigung an der Sprachstandsfeststellung.

Wer sein Kind in einer anderen als der zuständigen Grundschule anmelden möchte, der muss dazu einen Antrag beim Landesamt, Regionalstelle Frankfurt/Oder stellen. Das entsprechende Formular hält das Amt Barnim-Oderbruch bzw. die jeweilige Schule bereit. "Sofern Eltern ihre Kinder an einer Schule in freier Trägerschaft anmelden möchten, teilen sie das der für sie zuständigen Grundschule mit", so die Information.

Termine: Oderland Grundschule Neutrebbin am 12. Januar von 12 bis 18 Uhr, Telefon: 033474 38157, Grundschule Altreetz am 16. Januar 8 bis 12 Uhr und am 17. Januar von 12 bis 16 Uhr, Telefon: 033457 206, Grundschule Prötzel: Anmeldungen mit Termin bis zum 28. Januar in der Zeit von 8 bis 11 Uhr, Terminvereinbarung: Telefon: 033436 272 von 8 bis 11 Uhr.