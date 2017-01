Kreisstadt wÃ¤hlt BÃ¼rgermeister

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau (MOZ) Ein heißer Herbst steht den Prenzlauern in diesem Jahr bevor. Es geht um den Stuhl des Bürgermeisters. Nach achtjähriger Amtszeit des parteilosen Amtsinhabers Hendrik Sommer finden voraussichtlich im September reguläre Neuwahlen statt. Ein genauer Termin kann derzeit aber noch nicht angegeben werden, da die Stadt Prenzlau beantragt hat, die Bürgermeisterwahl mit der Bundestagswahl zu kombinieren. So müssen die Bürger nicht zusätzlich an die Wahlurne. Doch auch das Datum der Bundestagswahl wurde bisher noch nicht endgültig bestätigt. Man geht von September aus.