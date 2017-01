Werneuchen verzichtet auf Konzept

artikel-ansicht/dg/0/

Ein solches Dokument ist Zuwendungsvoraussetzung für die Gewährung von Fördermitteln für den Mietwohnungsneubau, unter anderem auch für Vorhaben der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Werneuchen mbH (WBG). Eine wichtige Rolle spielt dabei, ob der Antragsteller beispielsweise zu den Städten der regionalen Wachstumskerne oder den Gemeinden gemäß der Mietwohnungsbauförderungsrichtlinie gehört. Werneuchen selbst zählt zum Berliner Umland, wird jedoch langfristig nicht maßgeblich zur Wohnraumversorgung benötigt. Dies lasse sich aus dem Entwurf zum Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion ableiten, so Bürgermeister Horn. Die Kommune liege danach im sogenannten "Achsenzwischenraum" mit dem Schwerpunkt Naturhaushalt und Erholung. In der Beschlussvorlage wird darauf verwiesen, dass sich die Erarbeitung eines integrierten Stadtentwicklungskonzeptes mindestens bis ins Jahr 2018 ausdehnen werde. Es sei daher fraglich, ob die WBG von Fördermitteln profitieren werde. Daher müsse auch kein Konzept erstellt werden, heißt es in dem Papier.

Bürgermeister Horn verweist zudem darauf, dass eine Förderung für Gemeinden des Berliner Umlandes auch auf der Basis von "Wohnungspolitischen Umsetzungsstrategien" (WUS) möglich ist. Diese könnten durch die Verwaltung erarbeitet werden. Als Beispiel wird die Gemeinde Nuthetal benannt, die im Jahr 2015 entsprechend verfahren ist.

Der WBG wird in der Vorlage darüber hinaus geraten, sich verstärkt auf den sozialverträglichen Wohnungsbau ohne Fördermittel zu konzentrieren und die Möglichkeiten des noch aktuellen Landesentwicklungsplanes Berlin-Brandenburg (LEP B-B) zu nutzen. Die Zeit dränge jedoch, das "Kontingent" sei nach derzeitigem Stand bereits fast ausgeschöpft.

"Anstatt 50 000 Euro für ein Konzept auszugeben, das den Erfolg der Zuwendung von Fördermitteln nicht garantiert, sollten die Mittel anderweitig eingesetzt werden", heißt es abschließend in der Vorlage.

Dies wurde schließlich auch mehrheitlich getan. Die freiwerdenden finanziellen Mittel von je 25 000 Euro der Jahre 2017 und 2018 werden demnach für die Abarbeitung der Prioritätenliste eingesetzt. So gibt es 10 000 Euro für die Umsetzung der Gestaltungskonzeption Gutshof Löhme (z.B. Beseitigung der alten Gruben). Im nächsten Jahr steht dort eine Summe in gleicher Höhe für den Bau von Parkflächen bereit. Für das Anlegen eines Hochbeetes auf dem Dorfanger Seefeld fließen 5000 Euro, für die Planung von Hinterhof/Spielplatz an der Kita Schönfeld werden 2500 Euro überwiesen. Auf Vorschlag der Verwaltung werden 3000 Euro für Projekte des digitalen Regionalmarketings und der E-Mobilität eingesetzt. Der Ortsbeirat Tiefensee wünschte sich die Reparatur einer Grube - und erhält dafür 4500 Euro.