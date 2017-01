GrÃ¼ne Woche in schwierigen Zeiten fÃ¼r Bauern

artikel-ansicht/dg/0/

Am 20. Januar startet in Berlin die Grüne Woche.

Aber die routinemäßige Vorstellung des Programms rund um Obst aus Werder und Wurst aus Eberswalde zeigte am Mittwoch in Berlin auch, dass es für die Bauern eine Messe in besonders schwierigen Zeiten ist. "Es ist wichtig, bei den Verbrauchern weiter Vertrauen zu gewinnen", gab Dorothee Berger, Expertin für Ernährungswirtschaft bei der Zukunftsagentur Brandenburg, als Motto aus. Damit kleine Betriebe im Wettbewerb mit großen Handelsbetrieben bestehen können, müsse es zudem mehr gemeinsame Projekte geben. Regionale Produkte seien nur dann erfolgreich, wenn sie in den Läden auch verfügbar sind, betonte Berger. Hier müsse mehr getan werden.

Brandenburgs Bauernpräsident Henrik Wendorff sagte, dass die politische Kontaktpflege auf der Messe eine besonders große Rolle spielen werde. Auch den Bürgern wolle man zeigen, dass sich Brandenburg bei der Art und Weise der Tierproduktion nicht verstecken müsse. Ebenso stehe die Digitalisierung der Landwirtschaft im Fokus. Hier wolle man vom 20. bis 29. Januar auf der Messe zeigen, wie sich die Landwirte dieser Herausforderung stellen.

Nach Einschätzung der Fördergemeinschaft Ökologischer Landbau Berlin-Brandenburg erlebe die Agrar-Branche gerade Zeiten großer Verunsicherung. "Viele wissen nicht, was sie in zwei, drei Jahren machen sollen. Sie produzieren immer mehr, aber die Einnahmen sinken", sagte Geschäftsführer Michael Wimmer. "Ihnen fehlt Planungssicherheit, weil von der Politik keine Ansage kommt, wie es mit der Landwirtschaft in Deutschland weitergehen soll."

Die Brandenburger Landesregierung erschwere konventionellen Betrieben zudem den Einstieg in den "langfristig attraktiven" Bio-Markt. Kein anderes Bundesland zahle so wenig an Prämien für eine Umstellung auf Öko. Die Fläche für den Bio-Anbau stagniere in der Mark seit zehn Jahren, kritisierte Wimmer.