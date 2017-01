Neuer Chefarzt am Klinikum vorgestellt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543959/

Der 53-Jährige ist Oberarzt an der Oberlausitzklinik in Bautzen. Seine Frau ist ebenfalls praktizierende Ärztin, der Sohn hat gerade sein Medizinstudium an der Universität in Rostock ausgenommen. "Ich freue mich, in die Uckermark zurückzukehren. In Schwedt habe ich meine Kindheit verbracht und an diese Stadt viele schöne Erinnerungen. Neben der neuen beruflichen Herausforderung, die mich an Schwedt reizt, möchte ich mich auch um meine Eltern kümmern, die in Schwedt wohnen", sagte Steffen Seiler.

Der Anästhesist wird seine neue Stelle zum 1. April antreten. Bis dahin übernimmt der leitende Oberarzt die Abteilung kommissarisch.

Das Klinikum verbindet mit dem neuen Chefarzt Hoffnungen auf den Ausbau einer Palliativmedizin, also der Behandlung von Schwerkranken und Sterbenden. Außerdem wird eine verbesserte Ausbildung für Assistenzärzte angestrebt.

Mit Dr. Steffen Seiler hat das Asklepios Klinikum die erste offene Chefarztposition wieder besetzt. Im Dezember wurde bekannt, dass gleichzeitig drei Chefärzte gekündigt hatten, neben Dr. Endres auch Gynäkologe Dr. Jens Rhone und Orthopäde Dr. Thomas Barz. Die Geschäftsführung erklärte, auch die zwei verbleibenden Chefarztstellen schon bald besetzen zu können.