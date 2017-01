Biobutter fÃ¼r den BundesprÃ¤sidenten

artikel-ansicht/dg/0/

Erster Gang: eine Kraftbrühe und Teigtaschen von getrockneten Strauchtomaten, zweiter Gang: Bürgermeisterstück im Schmorsud, dritter Gang: Buttermilch mit eingekochten Beeren und ein Sorbet vom Eisenkrauttee. Dazu der Wein. Erst einmal Weißer Burgunder, später Merlot - Eberhard Rau könnte sich das Festmahl nachträglich noch einmal im Munde zergehen lassen. "Es war unwahrscheinlich stilvoll", sagt der 80-Jährige.

Doch auch wenn er die Speisekarte detailliert im Kopf behalten hat, ist das Mittagessen im Schloss Bellevue der Part des Neujahrsempfangs bei Bundespräsident Joachim Gauck, von dem er nur auf Nachfrage berichtet. Die gesamte Veranstaltung hat den Altpfarrer aus Brodowin stark beeindruckt. "Im Alltag etwas so Besonderes zu erleben, das beflügelt, das hebt hoch und macht freudig und locker", sagt er.

Gemeinsam mit seiner Frau Hildburg gehört Rau zu den bundesweit nur etwa 70 Menschen, die am Dienstag mit der Teilnahme am Empfang für ihre Verdienste ums Gemeinwohl geehrt wurden, darunter sechs aus dem Land Brandenburg. Mit der Eberswalderin Astrid Schilling reisten insgesamt drei Barnimer ins Schloss Bellevue.

Raus waren eingeladen worden, weil sie maßgeblich bei der Entwicklung des Ökodorfes Brodowin engagiert waren und zudem schon 1981 den Brodowiner Kirchensommer ins Leben gerufen und damit "einen Raum zur Pflege des humanistischen und demokratischen Gedankengutes" geschaffen hatten. Hochschullehrerin Schilling unterstütze seit vielen Jahren internationale Studierende in Eberswalde, hieß es zur Begründung aus dem Bundespräsidialamt.

Genossen haben die Veranstaltung alle drei. Sie habe für das Mittagsmahl im Vorfeld sogar eine Extraeinladung an Tisch zwei bekommen, berichtet Astrid Schilling. Wie sich herausstellte, eine Einladung an den Tisch der First Lady. So wurde die Studienberaterin von der Eberswalder Nachhaltigkeitshochschule wie fünf weitere Gäste in der Runde von Daniela Schadt, der Lebensgefährtin des im März scheidenden Bundespräsidenten, platziert. "Man hat geplaudert", erzählt Astrid Schilling. "Frau Schadt fragte jeden am Tisch, was er so macht und dazu passend Episoden aus ihrem eigenen Leben erzählt. Auch mit den anderen Ehrenamtlichen war es eine sehr nette Unterhaltung."

Überhaupt beschreibt die 55-jährige Eberswalderin die Atmosphäre im Bellevue als sehr angenehm. Eine Hotelübernachtung und Shuttlefahrten zum und vom Schloss wurden den Geladenen kredenzt. Und beim Defilee vorm Bundespräsidenten klappte alles wie am Schnürchen. "Das haben wir am Vorabend mit dem Chef des Protokolls auch gut durchgeübt", erzählt sie. Einige Gäste durften dabei probehalber die Rolle ranghoher Beteiligter bis hin zum Bundespräsidenten einnehmen. "Wir haben viel gelacht."

Zudem waren beim echten Empfang dann fast alle Bundesminister zugegen. "Das war schon interessant", sagt Astrid Schilling, die von Bildungsministerin Johanna Wanka (CDU) Grüße an den Eberswalder Hochschulpräsidenten Wilhelm-Günther Vahrson mitgenommen hat.

Dass Vertreter aller hohen Bundesgremien ins Bellevue kamen, haben auch Raus ausgenutzt. "Wir haben Umweltministerin Barbara Hendricks angesprochen", sagt Eberhard Rau. Dabei konnte der Altpfarrer unter anderem seinen Unmut über die Widersprüche im Umgang mit dem Braunkohleausstieg in der Lausitz mitteilen. Außerdem, berichtet Rau, habe er den wahrscheinlich nächsten Bundespräsidenten Franz-Walter Steinmeier (SPD) schon einmal nach Brodowin eingeladen.

Dem Ökodorf hatte vor vier Jahren auch Joachim Gauck seinen Antrittsbesuch im Land Brandenburg abgestattet. Damals hatte Gauck die Brodowiner Butter bei einem Abstecher in der Meierei des Ökobetriebs als seine Lieblingsbutter bezeichnet. "Wir haben ihm jetzt ein Stück mitgenommen", erzählt Eberhard Rau. "Uns hat der Empfang schwer beeindruckt und gut getan", betont er. "Es war eine Anerkennung, wie man sie eigentlich allen wünscht, die sich hier engagiert haben."