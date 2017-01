Ordentlich Holz vor der HÃ¼tte

artikel-ansicht/dg/0/

Chorin (MOZ) Winterzeit ist Erntezeit. Im Forst. In den Revieren der Oberförsterei Chorin läuft der Holzeinschlag auf vollen Touren. Gefragt sei vor allem Eiche, so Leiter Eberhard Luft. Ein Best-of dessen, was Brandenburger Wälder zu bieten haben, wurde am Mittwoch bei der Wertholzsubmission meistbietend verkauft.

Mittwoch, kurz vor 10 Uhr, in der Oberförsterei Chorin, historischer Kuppelsaal: Thilo Noack begrüßt die Akteure. Ein Blick in die Runde, die Frage: Hat noch jemand ein Kuvert in der Tasche?" Nein. "Dann schließe ich die Angebotsabgabe", so der "Chefhändler" des Landesbetriebs Forst Brandenburg.

Die Verkäufer sind gespannt - und guter Hoffnung, mit dem Spitzen-Angebot auch Spitzen-Preise zu erzielen. Sie haben schließlich die edelsten Stämme für diesen Meistgebotsverkauf ausgewählt. 491 Kubikmeter Laub- und 919 Kubikmeter Nadelholz harren der Verarbeitung. Die Ware liegt seit Ende Dezember auf den Plätzen Frankendorf und Chorin bereit. Potenzielle Kunden haben die "Sahnehäubchen" dort begutachtet.

Eiche und Kiefer gehören gewissermaßen zum Standardsortiment. Ein kleines, ausgesuchtes Segment bilden die seltenen Baumarten wie Bergahorn, Vogelkirsche und Esche, sagt Eberhard Luft, Leiter der Oberförsterei Chorin. Ebenso wie die fremdländischen Baumarten Douglasie und Gelbbirke. Letztere sei mit zwei "sehr wertvollen Stämmen" vertreten, weswegen man gute Erlöse erwartet. Aber auch von der Douglasie, mit starken Exemplaren angeboten, verspreche er sich einiges. Um die 150 bis 160 Euro pro Festmeter sollten schon drin sein, schätzt der Fachmann.

Die höchsten Preise seien freilich bei der Eiche - der teuersten Baumart - zu erwarten, die derzeit gut nachgefragt sei. Bei besonderen Qualitäten müssten Kunden schon zum Teil 600 bis 700 Euro pro Festmeter auf den Tisch legen. "Wir haben einen Stamm im Angebot, mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern. Den haben wir auf mindestens 400 Euro getaxt. Wenn unsere Rechnung aufgeht, sollte wir mehr als 1000 Euro dafür erzielen", so Eberhard Luft.

Inzwischen hat Thilo Noack, Fachbereichsleiter Nachhaltige Nutzung beim Landesbetrieb, die per Post eingegangenen Angebote geöffnet sowie geprüft. 15 Offerten liegen vor - und sind gültig. Darunter ein Gebot aus Estland, eines aus Polen. Ansonsten boten einige Stammkunden, Furnier- und Sägewerke. Noack, selbst ob der Ergebnisse neugierig, wirft beim Sichten schon mal einen Blick auf die Zahlen. "Könnten durchaus höher sein", so sein erster Kommentar. Dann jedoch ein zuversichtliches "Jetzt kommen die vierstelligen Summen." Noack übergibt das Material seinen Kollegen.

Mitarbeiter des Betriebszentrale werten die Angebote aus, um am Nachmittag die Zuschläge erteilen zu können - ein ganz unspektakuläres Procedere im Vergleich zu den früheren Auktionen.

Noack zeigt sich in Kenntnis der Marktlage und der Entwicklung vorsichtig optimistisch. Gute Resultate seien nach den jüngsten Erfahrungen unter anderem aus den anderen Bundesländern im Vergleich zum Vorjahr vor allem bei Eiche zu erwarten, bestätigt er. Das Holz ginge insbesondere in die Furnier- und Möbelproduktion. Nicht so stark nachgefragt sei hingegen derzeit Buche, fügt Luft hinzu. Bei der Kiefer sei die Situation relativ unverändert. Entscheidend sei am Ende immer die Qualität. Je nach Einsatz werde dickes und astfreies Material gefordert.

Am Nachmittag gibt es dann Gewissheit. Mehr als 98 Prozent des Sortiments sind veräußert. Die Waldbesitzer blieben lediglich auf zwei Losen sitzen. Und: Der Preis stimmt. Gegenüber 2016 sei bei der Kiefer wie bei der Eiche eine Erlössteigerung zu verzeichnen. "Unsere Erwartungen wurden erfüllt", sagt Thilo Noack. Den absoluten Spitzenpreis erzielte, wie prognostiziert, eine Eiche. "Ein Stamm aus der Landeswaldoberförsterei Steinförde", so Noack. Das Höchstgebot lag bei 1769 Euro je Festmeter. Bei 2,48 Festmetern wechselte er für gut 4380 Euro den Besitzer. Ein Furnierwerk in Bayern gewann den Super-Stamm. Insgesamt wurden über alle Eigentumsarten rund 380 000 Euro eingenommen.