Wobau rÃ¼stet Rauchmelder nach

Bernau (MOZ) Seit 1. Juli sind Rauchwarnmelder Pflicht in Brandenburg, und zwar für Neu- und Umbauten. In bestehenden Wohnungen müssen die kleinen Geräte an den Zimmerdecken nachgerüstet werden. Dafür hat der Gesetzgeber den Eigentümern allerdings noch etwas Zeit eingeräumt. Bis zum 31. Dezember 2020 müssen jedoch auch alle sogenannten Bestandswohnungen mit den Warngeräten ausgestattet sein.

Seit etwa zwei Jahren hat die Bernauer Wohnungs- und Baugesellschaft (Wobau) in allen Neubauten die Warnmelder bereits eingebaut, wie Geschäftsführerin Antje Mittenzwei sagt. Der Einbau in den Bestandswohnungen fange jetzt an. Er werde nicht auf einmal, sondern schrittweise vorgenommen.

Verantwortlich für den Einbau und die Betriebsbereitschaft ist in Brandenburg der Vermieter. Die Kostenverteilung ist eindeutig geregelt. Für die Anschaffung und die Installation der Melder ist die Wobau als Eigentümer zuständig. Sie trägt dafür auch die Kosten. Die Kaltmiete wird durch diese Investition in die Wohnungen also nicht erhöht, sagt Antje Mittenzwei.

Anders sieht es jedoch bei der vorgeschriebenen jährlichen Wartung der Geräte aus. Die Ausgaben für die Überprüfung der Funktionsweise der Melder sind Betriebskosten und müssen vom Mieter getragen werden. Diese Ausgaben fließen somit in die Betriebskostenabrechnung ein.

Die Wobau bemühe sich darum, diese Kosten für die Mieter möglichst gering zu halten, sagt Antje Mittenzwei. Gegenwärtig würden hierfür die Gespräche mit den Dienstleistern geführt. Zum einen könne die Kontrolle der Funktionstüchtigkeit durch die direkte Sichtung vorgenommen werden. Es bestehe aber auch die Möglichkeit, sie per Funk zu überprüfen. Letzteres sei nicht nur preisgünstiger. Der Wartungsmitarbeiter müsste dann auch nicht die Wohnung betreten, um jedes einzelne Gerät in Augenschein nehmen. Dadurch entällt letzten Endes auch eine mitunter lästige Terminvereinbarung.

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern sind in Brandenburg die Warnmelder nicht nur in Schlaf- und Kinderzimmer sowie Fluren vorgesehen, sondern auch in Aufenthaltsräumen wie Wohnzimmern, Arbeitszimmern und so weiter. Ausgenommen sind Küchen sowie Bäder und Toiletten.