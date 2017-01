Anwohner kritisieren Winterdienst

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Zwar schieben die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes in Sachen Winterdienst weiter Sonderschichten. Doch die heftige Kritik am Zustand vieler Eberswalder Straßen reißt nicht ab. Selbst vor der Wende habe es bei Eis und Schnee weniger Probleme mit glatten Fahrbahnen gegeben, findet Andreas Willenberg, der an der Goethestraße wohnt und nachts häufig zur Arbeit nach Berlin aufbrechen muss. "Nirgends sieht es auf den Straßen so schlimm aus wie in Eberswalde", urteilt er.

Diesen Eindruck teilt auch Doris Kirsch, die an der Heidestraße wohnt und nach dem Wintereinbruch von vor einer Woche mit ihrem Auto unter anderem nach Bad Freienwalde gefahren ist. "Dass kleine Straßen wie die, in der ich lebe, nicht restlos von Eis und Schnee geräumt sind, mag ja vielleicht noch angehen", findet Doris Kirsch. Aber das zum Beispiel an der Eisenbahnstraße die Parktaschen kaum noch genutzt werden können, weil auf den Stellflächen Berge von festgefrorenem Schnee liegen würden, sei nicht hinnehmbar. "Da hält doch niemand mehr, um in einem der Geschäfte einzukaufen", vermutet die Beschwerdeführerin. Das Argument, anderswo sei unter Umständen nicht so viel Schnee gefallen, hält sie für herbeigeholt. Gerade wenn dies so sei, müsse sich der Bauhof doch erst recht Mühe geben, sagt Doris Kirsch.

"Für den Bauhof sind schon seit acht Tagen 40 Mitarbeiter jeden Morgen ab 4 Uhr mit vier großen und elf kleinen Räum- und Streufahrzeugen im Einsatz, um Straßen und Gehwege von Eis und Schnee zu befreien", entgegnet Nancy Kersten, die im Eberswalder Rathaus als Pressesprecherin in der Verantwortung steht. Niemand nehme Urlaub, keiner bummele Überstunden ab. Dennoch stoße der Winterdienst an personelle und räumliche Grenzen. "Wir können nicht überall zur gleichen Zeit sein. Und appellieren daher an alle Verkehrsteilnehmer, ihr Fahrverhalten an die Witterung anzupassen", sagt sie.

Für die Parktaschen an der Eisenbahnstraße sei nicht der Bauhof zuständig. "In der Straßenreinigungssatzung ist geregelt, dass diese Flächen vom Eigentümer oder Nutzer der angrenzenden Grundstücke in Schuss zu halten sind", betont Nancy Kersten. Doch auch hier sei es wichtig, die Verhältnismäßigkeit zu beachten. "Was nützt es, wenn die Parktaschen mit viel Mühe in Ordnung gebracht wurden - und eine halbe Stunde später kommt der Pflug und schiebt neuen Schnee von der Fahrbahn auf die Parkfläche?", fragt die Pressesprecherin.