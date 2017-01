Angst um Schulkinder

artikel-ansicht/dg/0/

Flemsdorf (MOZ) Auch nach der Freigabe der B 2 am Pinnower Kreisel fahren viele Pkw und Lastwagen durch Flemsdorf. Das Schild, das freiwillig um Tempo 30 bittet, wird geflissentlich übersehen. Die Gehwege sind schmal. Hermann Holzwarth wandte sich dieser Tage an die MOZ, weil er Angst um die Kinder hat, die morgens an der Haltestelle auf den Schulbus warten. "Wir sind sehr dankbar, dass vor einigen Jahren eine weitere Haltestelle in der Ortsmitte geschaffen wurde. Dadurch brauchen ältere Leute, die mit dem Bus zum Einkaufen fahren, ihre vollen Tasche nicht mehr durch den Ort schleppen und die Schulkinder müssen nicht so weit laufen", sagt er. Der Flemsdorfer, der in unmittelbarer Nähe der Haltestelle wohnt, hat aber gerade in den letzten Tagen mit Sorge erlebt, wie die Kinder im Schnee tobten. Damit nichts passiert, sei er zu ihnen hinausgegangen. "Das ist gefährlich. Wie schnell gerät man bei einem nur 1,30 Meter breiten Gehweg auf die Fahrbahn", sagt er. Außerdem stört ihn, dass die Kinder und andere Wartende Wind und Wetter ausgesetzt sind. "Für eine Wartehalle reicht der Platz nicht, aber eine Überdachung wäre vielleicht machbar", meint er.