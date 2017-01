Wo man sein grÃ¼nes Wunder erlebt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543966/

Vor 20 Jahren wurde hier die Tür zu einem der schönsten Natur- und Landschaftsschutzgebiete Brandenburgs einladend weit geöffnet. Die Blumberger Mühle ist als Hauptinformationszentrum des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin sozusagen die Eingangspforte, die zum Schauen, Staunen und Erleben der großen und kleinen Naturwunder vor der Haustür einlädt. Dabei ist die Blumberger Mühle selbst einst als "Grünes Wunder" aus der Taufe gehoben worden.

Der Naturschutzbund Deutschland baute von 1995 bis 1997 vor den Toren der Stadt eines der größten und zugleich ungewöhnlichsten Erlebnis- und Informationszentren für Umweltbildung und Naturschutz.

Dass es an diesem Standort bei Angermünde gebaut wurde, war auch ein Verdienst des damaligen Leiters des Biosphärenreservates Schorfheide-Chorin, Eberhard Henne, der schon seit 1990 die Idee verteidigte, das noch junge Schutzgebiet den Einheimischen und Besuchern durch Informationen und durch Erleben näher zu bringen und Identität zu stiften. Der geistige Vater der Blumberger Mühle gab einmal kurz und treffend seine Hoffnung kund: "Die Menschen haben Augen und Ohren nicht nur zum Fernsehen und Zeitunglesen. Sie müssen wieder lernen, mit allen Sinnen Natur zu erleben. Denn nur was man kennt, kann man lieben und nur was man liebt, will man auch schützen." Der Name Blumberger Mühle bezieht sich übrigens auf die historische Bezeichnung einer Wassermühle ganz in der Nähe, die schon im Mittelalter betrieben und Anfang des 18. Jahrhunderts von einem Müller namens Blumberg übernommen wurde. Seitdem trägt sie den Namen Blumberger Mühle, den sich der Nabu für sein neues Informationszentrum sozusagen auslieh.

Das Gebäude selbst ist eine Idee des Berliner Architekten Bernd Kühn, der es in der Form eines hohlen Baumstumpfes konzipierte. Die Architektur sollte sich aus den Formen der Natur bedienen und sich zugleich wie ihr Bestandteil in die Landschaft einfügen. Holzstege und Wege führen weit auslegenden Wurzeln gleich vom Haus in das 14 Hektar große Freigelände, dass die verschiedensten Biotope und Landschaftsformen nachbildet, die im Biosphärenreservat vorkommen, vom Moor bis zum Trockenrasen, vom Fischteich bis zur Streuobstwiese.

Doch nicht nur die Gebäudeform war außergewöhnlich. Auch die ökologische Bauweise. Das Haus wurde aus einheimischen Hölzern und Lehm errichtet und mit Recyclingpapier gedämmt. Lediglich die tragenden Elemente sind aus Stahl und Beton. Sonnen- und Thermalenergie versorgen das Informationszentrum mit Wärme und Strom. Dachbegrünung schützt und bietet Lebensraum mit Ausguck. So können Besucher hier zugleich Wissenswertes über ökologisches Bauen und alternative Energiegewinnung erfahren, was vor 20 Jahren noch einer Pioniertat glich und sich inzwischen zu einem Trend und Gebot der Zeit entwickelt.

Daran knüpfen bis heute viele Veranstaltungen, Ausstellungen, Workshops, Themenwochen an, die gerade unter der neuen Leiterin Aja Torkler mit vielen neuen Idee und Engagement der Einrichtung nach Höhen und Tiefen auch inhaltlich frischen Schwung bescheren. Vor allem die Umweltbildung für Kinder und Jugendliche wird zum Schwerpunkt, zum Beispiel durch Schulkooperationen und Arbeitsgemeinschaften. Die Ausstellung wurde neu überarbeitet und rückt das Thema Buchenwald mit Blick auf das Weltnaturerbe Grumsin in den Fokus.

Im Jubiläumsjahr wird es eine ganze Reihe von Veranstaltungen geben, die an die Geschichte der Blumberger Mühle erinnern und den Blick auf das eigentliche Anliegen des Informationszentrums richten - Umweltbildung, Nachhaltigkeit und Naturerlebnisse für die ganze Familie.