Fragen und Klagen in Storkow

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Im Großen Saal der Burg Storkow ging es am Dienstag um einen kommunalpolitischen Rück- und Ausblick auf die Entwicklung der Stadt. Es war die Einwohnerversammlung, zu der Bürgermeisterin Cornelia Schulze-Ludwig seit ihrem Amtsantritt 2012 immer am Jahresanfang einlädt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543967/

"Alles wackelt, die Häuser werden nicht besser, wenn wegen einer Umleitung die schweren Laster durch Kummersdorf rumpeln", beklagte Gisela Zeige das Leid der Bewohner dieses Storkower Ortsteils. Das heißt: Die Ortsdurchfahrtsstraße muss dringend in Schuss gebracht werden. "Und was ist mit dem Karlsluster Strand?", spricht eine andere Einwohnerin ihre Beobachtung an, dass dieser immer schmaler wird. "Er muss aufgefüllt werden", ist ihr Vorschlag. Nach dem etwa einstündigen Bericht der Bürgermeisterin waren die Bürgerinnen und Bürger dran, ihre Meinung dazu zu sagen, Anregungen zu geben und Fragen zu stellen.

Auf vieles konnte Cornelia Schulze-Ludwig (SPD) sofort eine befriedigende Antwort geben. Einiges nehme sie mit, um es zu klären, kündigte sie an. Bei anderen Themen, wie der Strandauffüllung, wiegte sie skeptisch den Kopf: "Das muss die Untere Naturschutzbehörde entscheiden, ob es geht."

Von mehreren Anwesenden wurden Themen im Zusammenhang mit der Schule aufgegriffen. In der oberen Etage der Schule fehlen Jalousien als Sonnenschutz. "Ich bin selbst in diese Schule gegangen. Ich weiß, wie wichtige das ist, und sie stehen auf der Prioritätenliste. Vorrang aber haben erst einmal die Aufzüge", stellte die Verwaltungschefin bedauernd klar. Auch über die Verwirklichung der Inklusion an der Schule wurde gesprochen, und die Sanierung der Sporthalle am Würfelhort, die auch von Erwachsenengruppen genutzt wird, wurde angemahnt. Das Laubsammeln auf öffentlichen Straßen durch die Bürger hatte in Storkow schon einmal Unmut hervorgerufen. Nun wurde gefragt, wie es in diesem Jahr organisiert wird.

Was den Bau des Kreisels in diesem Jahr und die damit verbundenen Verkehrseinschränkungen betrifft, konnte die Bürgermeisterin ihre Storkower beruhigen. Am 24. Januar wird dazu eine Anliegerversammlung stattfinden.

In ihrem Ausblick sprach Cornelia Schulze-Ludwig von "Weichenstellungen auch in der Stadtverwaltung". Dazu wollten die Bürger Näheres wissen. Handelt es sich bei der Neustrukturierung im Rathaus um Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verwaltungsstrukturreform 2019? Geht es um Einsparungen oder Mehrausgaben? Dass sie etwas mit den Vorhaben der Landesregierung zu tun habe, verneinte die Bürgermeisterin. Auch zu Mehrausgaben solle es nicht kommen.Vielmehr kann laut Gutachten Effektivität erreicht werden, wenn es wieder vier Sachgebiete statt drei gibt. "Stellen werden eingespart durch Altersabgänge", so die Bürgermeisterin", "und durch interkommunale Zusammenarbeit, zum Beispiel mit den Gemeinden, die sich zu @see zusammengeschlossen haben."

Zu denjenigen, denen die Schule besonders am Herzen liegt, gehört Rosemarie Meyer. Die Lehrerin im Ruhestand war 2003 von Friedersdorf nach Storkow gezogen. Mit dem in der Einwohnerversammlung Gehörten war sie ganz zufrieden. "Storkow ist eine so tolle Kleinstadt, und auch kulturell ist hier so viel los", schwärmte sie anschließend.