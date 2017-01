Wenn Not Ã¼berhand nimmt

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Dr. Martin Ruf hat in Bernau als erster niedergelassener Arzt eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie -psychotherapie eröffnet. Bisher gab es im Barnim ein solches Angebot lediglich in der Kreisstadt Eberswalde.

Empfang mit Frosch und Fuchs: Dr. Martin Ruf kümmert sich um Kinder und Jugendliche in seelischer Not.

Unterstützung und Hilfsangebote für Kinder und Jugendliche, deren seelische Gesundheit beeinträchtigt ist, die unter emotionalen und damit verbunden unter Verhaltensproblemen leiden, gab es auch zuvor schon in Bernau. So wurde 2012 die Familientagesklinik "Koralle" in der Breitscheidstraße eröffnet. Dass es in diesem Bereich jedoch die Praxis eines niedergelassenen Arztes gibt, ist neu.

Bevor sich Martin Ruf zu diesem Schritt entschloss, hatte er knapp zehn Jahre lang als leitender Oberarzt im Klinikum Buch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet und kennt somit die Region, in der sich sein neuer Wirkungsbereich befindet. Für seinen beruflichen Werdegang hat er ein Medizinstudium mit der anschließenden psychiatrischen Facharztausbildung absolviert.

Es gibt Entwicklungen wie die sogenannte Schuldinstanz - landläufig Schwänzen genannt - die nicht nur zunehmen, sondern bei den Betroffenen auch Hinweise auf starken seelischen Stress verschiedenster Ursachen sein können. Grundsätzlich, sagt Martin Ruf, könnten Eltern aber die Entwicklung ihrer Kinder sehr gut einschätzen und das gelte auch in diesen Fällen. Es gebe ein "normales Aggressionspotenzial" bei Kindern, insbesondere aber auch bei Heranwachsenden in der Zeit der Pubertät. "Die Entwicklung verläuft auch bei Kindern mal ruhiger und mal stürmischer", so Martin Ruf. Wenn Mütter oder Väter jedoch beobachten, dass die Verhaltensweisen ihrer Kinder ein normales Maß überschreiten, wenn beispielsweise zugeschlagen wird oder es zu Zerstörungen kommt, sollte das mehr als eine Warnung sein. Die Ursachen für ein solches Verhalten müssen nicht nur dem Moment geschuldet sein. Dieses Verhalten könne tiefgreifendere und darüber hinaus sehr unterschiedliche Ursachen haben. Hintergrund für ein anhaltend aggressives Auftreten, so der Facharzt, können schulische oder auch andere Überforderungen sein.

Aggressionen von Kindern und Jugendlichen werden in der Regel vergleichsweise schnell bemerkt und als störend empfunden. Es sind jedoch nicht nur derart auffällige Heranwachsende, die mit seelischen Nöten zu kämpfen haben. Bereits im Kindergartenalter gebe es sozial-ängstliche Kinder, auch wiederum aus ganz unterschiedlichen Gründen. Auch in diesen Fällen können durch Gespräche und Tests die Ursachen herausgefunden werden. Ist das der Fall, werden Maßnahmen zur Behandlung empfohlen. Dies kann einzeln, aber auch in Gruppen geschehen. Um beispielsweise soziale Kompetenzprobleme zu behandeln, böten sich Rollenspiele an. Wer beispielsweise schnell in Streit gerät, kann durch sie andere Verhaltensweisen erlernen. Ähnliches gilt für Kontaktprobleme. Die Kinder und Jugendlichen, die in die Praxis an der Hussitenstraße 4 kommen, leiden unter anderem an Aufmerksamkeitsstörungen, Bindungsschwierigkeiten oder Problemen wie der Magersucht.

Das Altersspektrum beginnt bei Kita-Alter, aber auch 17-Jährige können noch aufgenommen werden. Sollte ihre Behandlung länger dauern, so ist sie bis zum 21. Lebensjahr möglich.

"Die Schuldistanz nimmt zu", stellt Martin Ruf fest. Wer nur einmal "kein Bock" auf Schule habe und ein paar Stunden fehle, sei natürlich kein Fall für die Praxis. "Es sind eher diejenigen, die still zuhause sitzen und über längere Zeit nicht mehr zur Schule gehen", so Martin Ruf. Oftmals seien diese Entwicklungen auch mit einem sozialen Rückzug verbunden, die Heranwachsenden ziehen sich von ihren Freunden zurück und geben ihre bisherigen Lieblingsaktivitäten auf. Auch in den Schulen werde mehr Aufmerksamkeit auf diese Entwicklung gelegt.

Internet: www.kinderpsychiater-bernau.de