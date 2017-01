Ã–ffentliches WC bleibt Thema

artikel-ansicht/dg/0/

Das wollte Gemeindevertreter Alfred Weihs (WIR) nicht auf sich sitzen lassen. "In meinen Diskussionsbeiträgen ging es nie um ein Ja oder Nein zu einer öffentlichen Toilette am Bahnhof Fredersdorf", sagt er. Er habe nur die vorgelegten Zahlen nicht nachvollziehen können und wollen. "Ich habe gegen die Vorlage zum Bau eines WC am Bahnhof gestimmt, weil es viel zu teuer war", sagt er. Und er habe sich geärgert, dass sein Antrag in der Debatte und den Berechnungen gar keine Rolle gespielt habe. Natürlich wird eine Toilette am Bahnhof gebraucht, stellt er immer wieder fest. Als Anrainer des Bahnhofsumfelds habe er, wie andere auch, sehr darunter zu leiden, wenn männliche Fahrgäste, von der Bahn kommend, sich an seiner Hausmauer erleichtern würden. So hatte er sich informiert und ein Toiletten-Angebot eingebracht, dass mit Damen-, Herren- und Behindertenkabine als Mietobjekt "mit einem erheblich geringeren finanziellen Aufwand zu stemmen" wäre. Abgelehnt worden waren Kostenvorschläge von 130 000 Euro Bau- und Betreiberkosten oder 13 000 Euro monatlichen Mietkosten.

Sein Vorschlag - der nicht zu Diskussion gestellt wurde - betrifft ein kommunales Grundstück hinter der Gaststätte Doppelpunkt, Richtung Parkplatz und außerhalb der Sichtachse für Bahnfahrer. "Eine Ausschilderung wäre unkompliziert und zudem liegen die notwendigen Medien bereits an."

Angeklungen in der zurückliegenden Gemeindevertretersitzung war bereits, dass, wenn ein Investor für das Bebauungsgebiet vom Bahnhof bis zum Rathaus gefunden wird, darauf zu dringen sei, im bahnhofsnahen Bereich eine öffentliche Toilette zu installieren. "Darauf werden wir achten", nimmt sich Weihs vor. Obwohl er dort ebenso eine Gefahr des Vandalismus sähe wie beim Bahnhofsfahrstuhl, wo die Gemeinde jedes Jahr viel Geld für Reparaturen und Reinigung aufbringen müsse.

Bis dahin kann es aber noch länger dauern. Weihs ist aber ungeduldig genug, um auch bis dato eine Lösung zu suchen. So hat er Kontakt aufgenommen zu Heike Knappe, Partnerkauffrau von REWE. Und er hat vorgefühlt, was die Unternehmerin davon halten würde, wenn man auf ihre Markttoilette schon am Bahnhof hinweisen würde.

"Wir können das probieren", sagt Heike Knappe, setzt aber hinzu, dass es nicht überhand nehmen dürfe. Nachfragen bei der Gaststätte Doppelpunkt auf der gegenüberliegenden Bahnhofseite hatten drei bis vier S-Bahnfahrgäste ergeben, die dort ein dringendes Bedürfnis erledigen wollten. Wie die finanzielle Unterstützung aussehen könnte, hatte Weihs im Rathaus erfragt. Personal gebe es nicht, aber man könne über Zuschüsse reden, hieß es von dort vorsichtig.

Derweil sich Alfred Weihs freut, eine gangbare und kurzfristig machbare Lösung gefunden zu haben, und ihm Thomas Krieger als Bürgermeister für sein Engagement dankt, weist er ihn zugleich als Verwaltungschef darauf hin, dass ein "Gemeindevertreter allein nicht ermächtigt" sei, über "privatrechtliche Verträge" zu reden oder "Zahlungen der Gemeinde in Aussicht zu stellen". Und man sei sowohl mit der Bäckerei als auch mit dem Gaststättenbetreiber im Gespräch, über die Nutzung derer Toiletten, die ja - im Unterschied zu REWE - auch sonntags zugänglich wären. Man werde das wie üblich und richtig in der Gemeindevertreterrunde diskutieren, sagt Krieger.