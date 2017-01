Ein StÃ¼ck Absperrband als Erinnerung

artikel-ansicht/dg/0/

Neuzelle/Lawitz (MOZ) Zwei Straßenbauprojekte im Umfang von einer guten halben Million Euro im Amt Neuzelle sind am Mittwoch offiziell freigegeben worden. 405 Straßenmeter in zwei Wohngebieten in Neuzelle und Lawitz wurden modernisiert - mit Hilfe der Anlieger.

Schnipp-schnapp: Der Blumenweg in Neuzelle ist nun auch offiziell freigegeben. Amtsdirektor Hans-Georg Köhler und Bürgermeister Dietmar Baesler gehörten zu denen, die das Absperrband am Mittwoch durchtrennt haben.

"Damit ist ein weiterer Schandfleck in Neuzelle verschwunden", sagte Neuzelles Bürgermeister Dietmar Baesler, kurz bevor das rot-weiße Absperrband im Blumenweg durchgeschnitten wurde. "Die Strecke war ja kaum noch befahrbar." Das sollte sich durch den grundhaften Ausbau der 165 Meter langen Straße samt Gehweg zwischen Kruggasse und dem Eichengrund endlich ändern.

Von Juli bis Dezember wurde gebaggert, es wurden neue Trinkwasser- und Abwasserleitungen verlegt und auf einer Breite von 4,75 Meter eine völlig neue Asphaltstraße erschaffen. Der Gehwegbereich wurde mit Betonrechteckpflaster gestaltet und die Straßenbeleuchtung erneuert. Damit das Regenwasser ablaufen kann, entstand ein 150 Meter langer Kanal mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern, der in den Hauptsammler des Eichengrundes mündet. "Durch die vorhandenen Einfriedungen und die dichte Bebauung herrschten sehr beengte Verhältnisse", betonte Amtsdirektor Hans-Georg Köhler, der sich zudem bei den Anliegern bedankt: "Sie haben die Einschränkungen und Belästigungen, die nun mal mit einer derartigen Maßnahme verbunden sind, ertragen."

Geplant wurde die Maßnahme durch das Ingenieurbüro Hoch- und Tiefbau Eisenhüttenstadt. Die Firma ULT aus Guben gewann letztlich die Ausschreibung und war Hauptauftragnehmer. Um die Straßenbeleuchtung kümmerte sich Elektro Grund aus Neuzelle. Gekostet hat die Ausbaumaßnahme zirka 199 000 Euro. Das Land förderte das Projekt mit 57 000 Euro. Die restlichen 142 000 Euro tragen die Gemeinde Neuzelle und die Anlieger. Letztere bekommen ihre Beitragsbescheide, sobald die Schlussrechnung ausgewertet wurde.

Als Erinnerung an die Maßnahme nahmen sich die teilnehmenden Firmen ein Stück des durchschnittenen Absperrbandes mit. Und es sollte nicht das letzte bleiben an diesem eisigen Tag. Denn dann zog der Tross aus Verwaltungsmitarbeitern, Baufirmen und Planungsbüros mit den Scheren weiter ins benachbarte Lawitz. Auch dort wurde ein Stück Straße symbolisch freigegeben, das die Einwohner seit Dezember schon für sich eingenommen haben. "Das Echo war sehr gut. Die Lawitzer sind sehr froh darüber, wie das hier geworden ist", erklärte Bürgermeisterin Gudrun Schmädicke. Amtsdirektor Köhler sprach davon, dass Lawitz mit der Baumaßnahme in der Neuzeller Straße eine weitere Aufwertung erhalten habe. Das Vorhaben sei dringend notwendig gewesen. 240 dicht besiedelte Straßenmeter wurden ausgebaut - auf einer Gesamtbreite von 5,75 Meter inklusive Gehweg und Natursteingosse. Und auch hier kamen lokale Firmen zum Zuge. Die Elektrofirma Mario Krehs war für die neue Straßenbeleuchtung zuständig, die Firma Schmädicke für den Bau der Zaunanlage. Hauptauftragnehmer war erneut die Gubener Firma ULT. "Mit der Ingenieurgesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft, Umwelttechnik und Infrastruktur Frankfurt fanden wir ein Planungsbüro, dass uns bei dem Projekt in Lawitz sehr gut begleitet hat", fand Köhler. Denn in der Neuzeller Straße musste auch der Durchlass für das Fließ Schlaubreche erneuert werden. Zudem entstand ein Regenwasserkanal mit dazugehörigen Kontroll- und Absetzschächten. Zur Absicherung der Löschwasserversorgung wurde außerdem ein unterirdischer Hydrant installiert. Der Gesamtumfang der Maßnahme beträgt etwa 356 000 Euro. 140 000 Euro davon trägt das Land, für den Rest kommen die Gemeinde und die Anlieger auf.