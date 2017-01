Digitale Rundumblicke

artikel-ansicht/dg/0/

Viel Platz braucht Waldemar Wegner für seine Ideen eigentlich nicht. Denn die Welt, in der er und die von ihm 2015 gegründete GmbH unterwegs sind, passt in das silbergraue Book mit dem angebissenen Apfel auf seinem Schreibtisch. Virtual Reality (VR) heißt die Faszination, die den Betriebswirtschaftler nicht mehr losgelassen hat, seit er die ersten 360°-Touren gesehen und sofort geahnt hat, welch unermessliches Potenzial in den bewegten "Kugeln" schlummert.

Längst belegen Studien die rasante Entwicklung auf diesem Sektor. Doch der Erfolg von Virtual Reality hängt von den Inhalten ab. Darauf setzen Waldemar Wegner und seine Firma , zu der ein Gesellschafter in Bayern, mittlerweile sechs Festangestellte, Partner in anderen Gegenden der Bundesrepublik und mehrere Freiberufler gehören. Das Unternehmen hat an einer Lösung getüftelt, die die digitalen Rundumblicke mit einer einzigartigen Cloud-Lösung flexibel handhabbar machen. Inzwischen können auch Online Buchungssysteme für Hotels direkt eingebunden werden. Auf einer Hotelwebseite mit virtuellem Rundgang klickt der Bucher einfach das passende Bett an.

Seit Anfang des Jahres hat die Firma offiziell ihren Sitz in Angermünde. "Ich lebe und arbeite in der Uckermark. Weil hier der richtige Platz ist für mich, meine Familie und meine Geschäftsideen. Und das sage ich trotz aller Probleme, die ich in anderen Regionen vielleicht nicht hätte", so Waldemar Wegner, Vater von zwei kleinen Kindern. Denn andernorts gibt es zahlungskräftigere Kunden und (vielleicht) schnelleres Internet, bessere Straßen und geringere Entfernungen als im nordostbrandenburgischen Landkreis. Woanders bricht die Handyverbindung nicht alle paar Kilometer zusammen.

"Das alles ist vergessen, wenn man hinter dem Steuer sitzt und die Sonne über den dunstigen Wiesen auf- oder untergeht, wenn der erste Fototermin an einen mystischen Waldsee führt, den man sonst nie gefunden hätte. Alles vergessen, wenn der Mähdrescher dazu zwingt, im wahrsten Sinne des Wortes mehrere Gänge herunter zu schalten."

Gründer mit Ideen für digitale Angebote und virtuelle Realitäten brauchen weder eine Werkhalle noch ein schickes Büro in hipper Umgebung. Und weil Familie Wegner auf die nur eine Bahnstunde entfernte Großstadt zumindest zeitweise verzichten kann, war der Umzug in die Uckermark eigentlich folgerichtig.

Da in überschaubaren Regionen wie dieser das Netzwerken noch wichtiger ist als anderswo, war der 37-Jährige froh, dass es mit dem Investor Center-Uckermark (ICU) einen kompetenten Begleiter gibt. Schnell wurde die neue Firma Partner der Regionalmarke Uckermark und profitiert von der Beratung und von der Förderung durch die Arbeitsagentur. Mit dem Projekt "Faszination Uckermark" entstand bereits ein eigenes Informationsportal für Einheimische und Touristen. An Stammtischen berät Waldemar Wegner Interessenten zu Suchmaschinen und anderen Geheimnissen des weltweiten Webs.

Als digitaler Dienstleister hat das Unternehmen seinen Markt natürlich weit über die Grenzen der Uckermark hinaus. Doch sehr gern würde Waldemar Wegner vor allem Tourismusanbietern in der reizvollen und für ihre Nachhaltigkeit ausgezeichneten, aber bundesweit noch immer eher unbekannten Urlaubsregion mit seinem Know how auf die Sprünge und auf vordere Plätze im Suchmaschinenranking verhelfen. Offene Türen rennt er damit noch kaum ein, auch wenn bisher umgesetzte Projekte sehr schnelle Erfolge bei Google & Co. erzielen konnten. Manchmal, das weiß der ambitionierte Unternehmer inzwischen, kann es auch ein bisschen zäh sein, bis Innovationen in der Uckermark ankommen.