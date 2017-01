Wichtigste Investition ist die Feuerwache Teschendorf

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberger Land (GZ) Der Haushalt 2017 für die Großgemeinde Löwenberger Land steht. Nachdem das umfangreiche Zahlenwerk bereits von den Beiräten in den 17 Ortsteilen sowie in den Fachausschüssen diskutiert worden war, stimmten Dienstagabend nun auch die Gemeindevertreter der vorliegenden Haushaltssatzung zu.

Wird auf alle FĂ€lle dieses Jahr gebaut: So soll die neue Feuerwache in Teschendorf aussehen. Das alte GebĂ€ude wurde bereits abgerissen, um Platz fĂŒr die Bodenplatte zu schaffen. © MZV

Seit 2013 unangetastet, wurden die Steuerhebesätze auch für 2017 nicht verändert. Sie betragen für die Grundsteuer A 260 von Hundert, für die Grundsteuer B 370 und für die Gewerbesteuer 320. Zudem gab Bürgermeister Bernd-Christian Schneck (SPD) den Hinweis, dass mit einer Angleichung der Hebesätze an den durchschnittlichen Landeshebesatz auch in den nächsten Jahren nicht zu rechnen sein werde. "Uns ist bekannt, dass andere Kommunen in diese die Umlagen für die Wasser- und Bodenverbände einrechnen, aber darauf verzichten wir bewusst, selbst wenn es uns dadurch Zuwendungen entgehen", so der Bürgermeister.

Die größten in diesem Jahr in der Gemeinde anstehenden Investitionen sind der Bau der neuen Feuerwache in Teschendorf. Fördermittel dafür hat Gemeinde beantragt und hoffe natürlich darauf, so Schneck. Doch stehe die Entscheidung dafür noch aus. Wichtig sei jedoch die vorliegende Mitteilung, dass die Gemeinde mit den bauvorbereitenden Arbeiten beginnen könne, ohne dass sich das schädlich auf die Förderfähigkeit auswirke.

Weitere Investitionen sind die Fertigstellung des neuen Hortgebäudes an der Libertasschule im Ortsteil Löwenberg, der Straßenbau in der Mühlensiedlung in Nassenheide, der Lückenschluss des Radweges in Teschendorf und die Installation der Straßenbeleuchtung in Grüneberg.

Insgesamt konnte die Gemeinde für 2017 wieder einen Haushalt vorlegen, in dem sich Einnahmen und Ausgaben die Waage halten. "Wie üblich haben wir bei der Aufstellung des Haushaltes eher konservativ gerechnet. In den zurückliegenden Jahren ist es uns immer gelungen, einen Überschuss zu erwirtschaften. Darauf hoffen wir natürlich auch im kommenden Jahr wieder", so das Gemeindeoberhaupt.

Im Ergebnishaushalt hofft das Löwenberger Land unter anderem auf Einnahmen durch Steuern, Zuwendungen und Leistungsentgelte in Höhe von rund 13 Millionen Euro. In eben dieser Höhe werden auch die Ausgaben angesetzt, zu denen die Personalkosten sowie die Kosten für Sach- und Dienstleitungen gehören.

Per Stand vom 30. Oktober 2016 hat sich die Einwohnerzahl im Löwenberger Land im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 38 Personen auf 8 076 erhöht. Der größte Zuwachs konnte dabei in den Ortsteilen Nassenheide und Teschendorf registriert werden.