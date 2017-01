Millionen-Zahlung Ã¼berrascht GrÃ¼nheide

artikel-ansicht/dg/0/

Grünheide (MOZ) Erneut ist die Gemeinde Grünheide mit einer Millionen-Zahlung bei der Gewerbesteuer überrascht worden. 2,9 Millionen Euro gingen auf einen Schlag ein. Auslöser ist wieder der Edeka-Logistikstandort in Freienbrink. Doch die Freude über das Geld hält sich in Grenzen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543974/

2,2 Millionen Euro Gewerbesteuer hatte Grünheides Kämmerin Kerstin Lang für 2016 im Haushalt eingeplant. Doch diese Position ist stärker als jede andere mit Risiko behaftet. 2011 hatte die Gemeinde nur 629 000 Euro eingenommen, 2013 waren es 2,3 Millionen. Im Jahr 2014 lag die Summe bei 1,1 Millionen, 2015 bei 3,1 Millionen Euro.

Die für 2016 geplanten 2,2 Millionen Euro wären um ein Haar nicht erreicht worden. "Wir wären lediglich bei 1,3 Millionen gelandet", sagt Kerstin Lang. Doch dann gingen im September die 2,9 Millionen eines Steuerzahlers ein. "Wobei wir über die Mehreinnahmen nicht verfügen können", betont Kerstin Lang. Der Steuerzahler habe gegen die Festsetzung des Finanzamtes bereits geklagt. Auslöser des Geldflusses ist das Edeka-Logistikzentrum in Freienbrink.Bereits 2011 musste Grünheide fast drei Millionen Euro an die Edeka Minden-Hannover zurückzahlen - davon 400 000 Zinsen. Der Zinssatz für zu viel gezahlte Steuern liegt bei sechs Prozent jährlich.

Im aktuellen Fall sei völlig offen, ob überhaupt 2017 entschieden wird, wem das Geld gehört, sagt Kerstin Lang. Sicher ist aber schon, dass die Gemeinde aufgrund der Einnahme 2018 weniger Schlüsselzuweisungen vom Land erhalten wird. Unter diesen Bedingungen sei es extrem schwierig den Haushalt zu planen, verdeutlicht die Kämmerin. Immerhin entsprechen 2,9 Millionen Euro rund 20 Prozent des gesamten Gemeindehaushaltes. Zumal auch die Steuerzahlungen anderer Unternehmen starken Schwankungen unterliegen, für die meisten Gewerbe gar keine Gewerbesteuer anfällt. Derzeit sind in der Gemeinde knapp 1000 Gewerbe angemeldet. Lediglich 119 von ihnen sind 2017 für die Gewerbesteuer veranlagt, sagt Kerstin Lang.

Im Vergleich dazu handelt es sich bei den anderen Steuern um relativ sichere Einnahmequellen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wächst stetig - von 1,9 Millionen Euro in 2009 auf rund drei Millionen in 2016. Auch die Grundsteuer B, die auf bebaute Grundstücke entrichtet werden muss, steigt entsprechend der Bautätigkeit. Spülte sie 2009 noch 815 000 Euro ins Gemeindesäckel, waren es 2016 schon 919 000 Euro. Da ein Großteil der neuen Wohnhäuser auf Grundstücken entstand, auf denen sich zuvor Wochenendhäuser befanden, sinkt gleichzeitig die Zweitwohnsitzsteuer. Konnten 2009 noch 99 000 Euro verbucht werden, gingen 2016 nur noch 89 000 Euro ein.

Die Zahlen spiegeln das kontinuierliche Wachstum der Gemeinde. Kerstin Lang, die seit 1989 als Kämmerin in Grünheide arbeitet, begleitet den Prozess seit Jahren. "An der Schwierigkeit, die Einnahmen zu beschaffen, um die Gemeinde wachsen zu lassen und die nötige Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, hat sich nichts geändert", blickt sie zurück. Optimistisch sei sie, dass sich weitere Gewerbe im Güterverkehrszentrum Freienbrink ansiedeln und so die Steuereinnahmen eine breitere Basis erhalten.