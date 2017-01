Seltene Eule zu Gast im Oderbruch

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin/Wriezen (MOZ) Einen selten gewordenen Wintergast hat der Wriezener Ornithologe Steffen Fahl vor die Optik bekommen. Für eine Ohreule hat die Sumpfohreule nur kurze Federohren, die sind meist angelegt und somit nicht sichtbar. Der mit etwa 40 Zentimeter Körperlänge knapp krähengroße Vogel zählt zu den Eulenarten mit dem größten Verbreitungsgebiet. Die zum Teil auch tagaktive, meist bodenbrütende Eule ernährt sich vor allem von kleinen Säugetieren, insbesondere von Wühlmäusen. Sumpfohreulen führen ein wenig ortsgebundenes Leben. Die nördlicheren Populationen sind Zugvögel mit Zugstrecken von mehreren Tausend Kilometern. "Diese Eule ist auf der Durchreise. Sie folgt dem Wetter. Sobald es hier noch kälter wird, zieht sie nach Südwesten weiter. Brutgebiete in Deutschland sind lediglich noch in Nordseenähe bekannt", so Fahl. Die letzten Brutpaare gab es vor Jahrzehnten im Niederoderbruch bei Falkenberg. Seit der Komplexmelioration in den 1970er Jahren zieht sie nur noch durch.