Cottbus (MOZ) Worüber lachen eigentlich Studenten? Wer das wissen will, muss in die Lausitz zum "Treffen der Studiosi in Cottbus" fahren. Das beginnt am 19. Januar und führt die besten studentischen Kabaretts Deutschlands auf mehrere Spielstätten der Universität und Bühnen der Stadt. Ist denn Kabarett in Zeiten der virtuellen Kommunikation für junge Leute noch interessant? Andreas Gaber vom Studentenwerk Frankfurt, der das Treffen alljährlich organisiert, kann da nur lachen. "Klar, warum denn nicht?!" Da gebe es das klassische Ensemblekabarett ebenso wie den Einzelkämpfer Mathias Engling aus Essen. Im Gegensatz zu den Wahrhaft Schwachen aus Karlsruhe, die mit zehn Spielern und Musikern anreisen. Insgesamt sind in diesem Jahr sechs neue Kabarettisten beziehungsweise Solisten zu Gast. "Normal ist", so Gaber, "dass natürlich Studenten auch andere Formen nutzen wie etwa Poetry Slam und Stegreif-Parodien. Der Cottbuser Science Slam zum Beispiel geht zurück auf akademische Kurzvorträge junger Leute, die mit Humor und Charme vorgetragen werden. "Das wird gut vom Publikum angenommen" sagt Gaber, der das Festival in diesem Jahr schon zum 22. Mal organisiert und früher selbst Kabarett gespielt hat. Einer der Höhepunkte ist die Eröffnungsgala am 19. Januar, die einen Querschnitt über das studentische kabarettistische Angebot der Bundesrepublik bietet.