Zugang zur mobus-Filiale in FeldstraÃŸe

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) "Man findet die Niederlassung der mobus in Seelow überhaupt nicht. Nirgendwo weist ein Schild auf die Busgesellschaft hin", monierte ein Leser am MOZ-Telefon. "Die Kritik ist berechtigt", sagte mobus-Geschäftsführer Uwe Rößler auf MOZ-Nachfrage. "Wir bereiten gerade die Schilder vor, hatten einfach nach unserem Kaltstart wichtige andere organisatorische Dinge zu klären." Man sei selbst daran interessiert, den Kunden Orientierung zu geben, da mitunter auch Kundenkarten und Schülertickets verloren gehen und abgeholt werden müssen, ebenso andere Fundsachen. "Der Zugang zur Betriebsstelle in Seelow wird in der Feldstraße sein", erklärt Rößler. Auf dem Schild werde man auch die Öffnungszeiten vermerken. Die Information stehe auch bald auf der Internetseite.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543979/

Beobachtungen von Fahrgästen, dass auf manchen Linien weniger Sitzplätze in den Bussen zur Verfügung stünden, bestätigt der zweite Geschäftsführer Daniel Kunath. Der Landkreis habe vorgegeben, einen bestimmten Prozentsatz mit Fahrzeugen zu bedienen, die die Mitnahme von Rollstuhlfahrern und Kinderwagen gewährleisten. Der Platz dafür gehe zulasten von Sitzplätzen. Ob Niederflurbusse im Einsatz seien, hänge auch von den Gegebenheiten ab, zum Beispiel den Straßenverhältnissen. Man gehe allen Hinweisen nach und versuche, Fehler schnellstmöglich zu korrigieren. Die mehr als 100 Mitarbeiter gingen sehr engagiert zu Werke. Es könne aber auch mal etwas schief laufen, sagte er.

Insgesamt komme man immer besser in Fahrt, sieht es Uwe Rößler. Die Leserkritik wegen eines unbeheizten Linienbusses von Seelow nach Strausberg sei inzwischen entkräftet. Es habe eine technischen Defekt im Bus gegeben. Als Ausrutscher wertete er, dass in Schönfließ ein Schüler einen Fahrschein kaufen musste, weil er noch keinen neuen Ausweis hatte. Bis Freitag gilt die Toleranzfrist. "Das wurde an alle Fahrer durchgestellt. Wenn es Probleme gibt, sollten sich Nutzer an uns wenden", so Geschäftsführer Rößler.

Infos unter www.mo-bus.de