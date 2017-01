Feriendorf wird renoviert

artikel-ansicht/dg/0/

Möglich wurde dies Dank zahlreicher Spender, die dem Aufruf der Stiftung Oderbruch gefolgt waren. Die Spendenaktion fand große Resonanz. Insgesamt 6000 Euro konnten gesammelt werden.

Das stimmt Zoochef Peter Wilberg mit Blick auf die kommende Saison optimistisch. Zum einen kann die Einrichtung dann mit einem sanierten Feriendorf glänzen. Zum anderen liegt dem Vorstand des Fördervereins Oderbruchzoo Altreetz der neue Vertrag zur Unterschrift vor, der dem Zoo die finanzielle Unterstützung des Landkreises Märkisch-Oderland für die nächsten fünf Jahre garantiert.

Und wer Peter Wilberg kennt, der weiß, dass er immer für Überraschungen gut ist. Jetzt plant er bereits ein weiteres Vorhaben - ein neues Kamelgehege. Der Antrag an die Lokale Aktionsgruppe Oderland, die über die Vergabe von Leader-Fördermitteln entscheidet, ist gestellt worden. Das Projekt erfülle alle Voraussetzungen, die an eine Förderung geknüpft seien, sagt Peter Wilberg. Die Baugenehmigung sei ebenfalls bereits erteilt worden. Im Frühjahr, so Wilberg, sei mit dem Baubeginn zu rechnen. Gebaut werde nach den Plänen von Architekt Alexander Scholz aus Vevais.