Blitzsauberer Einsatz

Brandenburg (MZV) "Der Packhof - eine saubere Sache" - unter diesem Motto fand eine Putzaktion der Bürgerinitiative (BI) Packhof statt. Mit warmer Kleidung, Besen, Handschuhen und Zangen machten sich die Anwohner vom Packhof, der kleinen Münzenstraße und viele Unterstützer daran; das Objekt der Begierde, das Packhof-Gelände, von Müll und Unrat zu befreien und natürlich miteinander ins Gespräch zu kommen. Die BI will gestärkt in das neue Jahr gehen und die Auseinandersetzungen mit der Stadtspitze um den Packhof auch in diesem Jahr fortführen. "Der Packhof - eine saubere Sache" - das kann und sollte man zweideutig sehen. Wir glauben, dass die Verantwortlichen der Gegenpartei mit unsauberen Mitteln versuchten, ihre Interessen durchzusetzen", befürchtet der Sprecher Hanswalter Werner. Der Bürgerinitiative haben sich mittlerweile 269 Mitglieder angeschlossen. Sie wehren sich gegen einen Hotelkoloss mit Parkhaus und einer Zunahme des Verkehrs. Zudem stellt man sich die Frage, was der Stadtverwaltung wichtiger ist: zufriedene Anwohner und ein hoher Wohlfühlfaktor oder Touristen, die nur kurze Zeit hier verweilen. Noch mehr Autos und Busse, dazu die Lärmbelästigung durch rücksichtslose und lärmende Jugendliche. Viele Anwohner der kleinen Münzenstraße befürchten durch diese Doppelbelastung einen großen Verlust der Wohnqualität. Die Befürworter sehen mit dem Hotelbau und Parkhaus langfristig eine touristische Aufwertung der Stadt und damit auch die wichtigen Einnahmen für das Stadtsäckel. "Der Packhof ist für eine Hundewiese zu schade. Ein Hotel belebt die Innenstadt und bringt Arbeitsplätze", argumentierten Bürgermeister Steffen Scheller und Herbert Nowotny von der Brandenburger FDP-Spitze beim Neujahrsempfang der Freien Demokraten dagegen. Aber nicht nur deshalb geht der Kampf um den Packhof mit härteren Bandagen in die nächste Runde. Zum einen fühlt sich die BI von der Stadtspitze bei der Planung und Ausschreibung übergangen. Auch beklagen die Mitglieder, dass einzelne Personen direkt angegriffen und diffamiert werden. "Wir sind keine Meckerköpfe und fordern eine behutsame Stadtentwicklung. Dazu gehört, die Politik der Stadt auf den Prüfstand zu stellen. Schade, dass der Ton härter geworden ist", so Hanswalter Werner. Dabei ist laut Steffen Scheller die Pro-Hotel-Fraktion schon mehr auf die Bürgerinitiative zugegangen als umgekehrt. "Ein Schreiben an den möglichen Investor von Hanswalter Werner hat zudem die Grenzen des guten Geschmacks überschritten", bedauerte Scheller. Die Stadtversammlung wird wohl zeitnah den Beschluss für den Verkauf und Bebauung des Packhofs festmachen. Gleichzeitig will die BI dann ein Bürgerbegehren starten und die nötigen 6500 Unterschriften sammeln, um den Verkauf einstweilig zu stoppen.