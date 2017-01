Erneuerung von Wegen und Toren

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh├╝ttenstadt (MOZ) Dass auf dem Inselfriedhof vor allem im Eingangsbereich etwas gemacht werden muss, ist erst jüngst wieder in Ausschüssen der Stadtverordnetenversammlung angemahnt worden. Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaftsverwaltung, hat deshalb im Rahmen der Diskussion um eine neue Friedhofsgebührensatzung für die Stadtverordneten aufgelistet, was in diesem Jahr an Maßnahmen geplant ist: Es werden Platten beziehungsweise Wege im Treppen- und Eingangsbereich der Trauerhalle auf dem Inselfriedhof ausgebessert sowie die Lamellen in der Trauerhalle erneuert. Ebenfalls in der Trauerhalle auf dem Inselfriedhof sollen Wasserflecken beseitigt werden. Das Türschließsystem an den öffentlichen Toiletten wird ausgewechselt. Auf den Friedhofswegen muss neuer Splitt aufgetragen werden, damit Friedhofsbesucher bei Regen nicht im Modder laufen. Auf dem Plan steht auch die Reparatur der Außenbewässerungsanlage. Bei der Anlage auf dem Inselfriedhof will die Stadtverwaltung prüfen, ob die Wasserversorgungsanlage so umgestaltet werden kann, dass, sollte die Brunnenanlage einmal ausfallen, ein Umschalten auf das öffentliche Trinkwassernetz möglich ist.