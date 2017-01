Piraten unterstÃ¼tzen Heiner Klemp

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Der Kreisverband der Piraten hat sich am vergangenen Wochenende einstimmig zur Unterstützung des Bürgermeisterkandidaten Heiner Klemp (Bündnis 90/Grüne) entschieden. Der 53-jährige Unternehmensberater für Softwareentwicklung habe die Parteimitglieder auf deren Hauptversammlung am Sonnabend überzeugt, teilte der neue Kreisvorsitzende der Piraten, Thomas Ney, am Mittwoch mit. "Seine Vorstellungen stehen in weiten Teilen im Einklang mit dem Programm der Piraten", sagte Ney. "Insbesondere seine Vorstellungen zu einem transparenten, effizienten und vor allem bürgerorientierten Verwaltungshandeln haben uns überzeugt." Auch Klemps Positionen für einen stärkeren Einsatz gegen Rassismus, für bessere Bildung und Kinderbetreuung, sowie seine Ideen zur Stadtentwicklung und zum ÖPNV gefielen den Piraten, die "angesichts des breiten Bewerberfeldes" auf einen eigenen Kandidaten verzichteten, so Ney.