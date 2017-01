Kreis bleibt auf Integrationskosten sitzen

artikel-ansicht/dg/0/

Die Ausgaben für die Grundsicherung der Flüchtlinge sind im selben Zeitraum von 8,7 auf 10,3 Millionen Euro gestiegen. Auch hier sei eine hundertprozentige Refinanzierung nicht gesichert.

Hintergrund der Kostensteigerung bei der Unterbringung und Integration ist laut dem Bericht der Aufbau von Wohneinheiten. Als Berechnungsbasis lagen der Kreisverwaltung seit 2015 die Zugangsschätzungen des Landes zugrunde. Demnach wurde für 2015 mit 2016 Asylbewerbern gerechnet, tatsächlich kamen aber nur 1618 Personen im Kreis an.

Im vorigen Jahr wurden 1625 Flüchtlinge prognostiziert, tatsächlich sind 805 Personen in den Not- und Gemeinschaftsunterkünften untergebracht worden. Ungedeckte Vorhaltungs- und Leerstandskosten sind die Folge. Zwar habe die Landesregierung im Dezember unter der Überschrift "Fairer Lastenausgleich" den Kommunen landesweit 11,6 Millionen Euro zugesagt. Dieses Geld würde aber nicht ausreichen, so Lindemann. "Wir fordern eine auskömmliche Erstattung der Kosten, die uns durch die Prognosen des Landes aufgebürdet worden sind", so Lindemann.

Die meisten Flüchtlinge stammen aus Syrien, Iran, Afrika, und aus Staaten der russischen Föderation. Aufgrund der gesunkenen Asylbewerberzahlen im Kreis wurden die Notunterkünfte in Fürstenwalde, Schöneiche, Eisenhüttenstadt, Storkow und Beeskow geschlossen. Die Notunterkunft in Heinersdorf befindet sich in der Schließungsphase. Im vorigen Jahr wurden neue Gemeinschaftsunterkünfte in Schöneiche, Bad Saarow und Beeskow eröffnet. Im kommunalen Jobcenter sind arabisch sprechende Mitarbeiter und Dolmetscher eingestellt worden.

Schwierigkeiten bereitet laut Katja Kaiser auch die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber. Die gravierendsten "Rückführungshemmnisse" seien fehlende Pässe, Erkrankungen und die fehlende Aufnahmebereitschaft der Herkunftsländer.