MÃ¼llrose berÃ¤t Ã¼ber ersten Haushalts-Entwurf

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Mit dem Haushaltsentwurf 2017 für die Stadt Müllrose wird sich der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung in seiner öffentlichen Sitzung am Dienstag um 18 Uhr im Rathaus beschäftigen. Weitere Themen werden die Beratung zur Vereinbarung zur Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrages der Sparkasse Oder-Spree sowie die Öffnungszeiten im Haus des Gastes sein.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543992/

Seit Jahresbeginn gelten für die Schlaubetal-Information im Haus des Gastes geänderte Öffnungszeiten. Die Einrichtung berät jetzt Reisende dienstags und donnerstags von 10 bis 12 sowie von 14 bis 16 Uhr. Diese Verringerung war von Müllroses Bürgermeister Detlef Meine kritisiert worden. "Wir bezahlen so viele Mitarbeiter in dem Haus", erläuterte. In dem Gebäude befinden sich unter anderen die Schlaubetal-Information, das Heimatmuseum sowie die Geschäftsstelle des Tourismus-Vereins.

Früher waren Schlaubetal-Information und Museum die Mehrzahl der Wochentage geöffnet gewesen, auch am Wochenende waren Touristen willkommen. Heute habe es sich alles verschoben, für die Mehrzahl der Tage gilt jetzt: Die Tür bleibt zu.

Fragt er die Mitarbeiter, wie es weitergehen werde, verweise man ihn an das Amt Schlaubetal; von der Verwaltung bekomme er keine oder nur unzureichende Auskünfte, schildert er seine Erfahrungen.