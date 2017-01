"Ein richtiger Hingucker soll es werden"

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Es soll "Leben in die Bude" kommen: Das hat sich die Freie evangelische Gemeinde (FEG) Petershagen auf die Fahne geschrieben. Die 2013 gegründete FEG, die ihre Ursprünge in der landeskirchlichen Gemeinde Fredersdorf hat, will mehr Mitglieder werben. Auch räumlich will man sich erweitern und deshalb demnächst eine eigene Immobilie erwerben.

Bislang haben sich die rund 30 Mitglieder eingemietet. Nach der Gründung zunächst in einem Einfamilienhaus auf einem Hinterhof in der Wilhelm-Pieck-Straße. Schon hier war der Raum, in dem man sich zum Gottesdienst traf, eng und wirkte improvisiert. Weil es Probleme mit dem Eigentümer gab, musste die FEG Ende 2016 kurzerhand ausziehen. Ein Schock für die Gemeindemitglieder. "Die Kündigung kam ohne für uns erklärbare Gründe", sagt Joachim Polenz, Mitglied des vierköpfigen Leitungsteams.

Mittlerweile ist der Schock verdaut. Kurzfristig hat sich eine neue Gelegenheit geboten im Kultursaal von Familie Bulay in der Wilhelm-Pieck-Straße 140, nur wenige Meter vom alten Standort entfernt. "Darüber sind wir sehr glücklich und dankbar", sagt Jürgen Rath, der sich um Technik und Finanzen kümmert. Dass sich bis vor Kurzem dort die Neuapostolen getroffen haben, sei für ihn kein Problem.

Der Kultursaal soll eine Übergangslösung sein, denn auch dort reicht der Platz nicht aus. Knackpunkt ist vor allem der fehlende Raum für den Kindergottesdienst, für den derzeit eine kleine Küche herhalten muss. "Dauerhaft ist das kein Zustand", weiß Joachim Polenz. Aber noch sei die Anzahl der Kinder überschaubar. Auch wenn der Altersdurchschnitt hoch ist und der Nachwuchs in der Gemeinde fehlt, wird manchmal, sogar wenn nur ein Kind zu Besuch ist, ein altersgerechtes Programm neben dem regulären Gottesdienst geboten. Ein Luxus, der in dieser Form eher selten ist. Denn Ziel aller ist, mehr Familien zu gewinnen. "Wir träumen von einem attraktiven, lebendigen Gemeindezentrum, in dem sich Alt und Jung gleichermaßen frei bewegen können und sich gut aufgehoben fühlen." Ein "Hingucker" soll es werden.

Seit einem Jahr führt die Gemeindeleitung Verhandlungen mit einem Verkäufer einer verkehrsgünstig gelegenen Immobilie in Petershagen. Um welche es sich handelt, will man noch nicht verraten. "Wir haben bislang nur eine mündliche Zusage", erklärt Jürgen Rath. Ein Vertragsentwurf liege vor und "es sieht gut aus", zeigt sich der 51-Jährige optimistisch. Wenn alles glatt läuft, soll in den kommenden Wochen der Vertrag unterschrieben und im April mit den Renovierungsarbeiten begonnen werden. Vieles erfolgt in Eigenregie. Finanziert wird das Vorhaben übrigens aus einer großzügigen Erbschaft eines verstorbenen Gemeindemitglieds.