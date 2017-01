Was von Weihnachten Ã¼brig blieb

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543998/

Kurz nach 9 Uhr sitzen am Mittwoch ein paar Frauen in der Wärmestube des ALS, plaudern, trinken Kaffee. Jede hat etwas mitgebracht: Auf dem Tisch stehen und liegen Kerzen, Parfüm, Duschbad-Flaschen, ein Glas mit Badesalz, ein Mobile und Porzellan-Figuren und ein paar Strickwaren. Jeder kann mitnehmen, was er will. Aber der kleinen Runde geht es darum nur am Rande. "Ich bin nicht unbedingt wegen der Geschenke gekommen", sagt Ute Risse, die ein paar Bücher mitgebracht hat. Ihr geht es eher um die Geselligkeit. "Man kann hier sitzen, Kaffee trinken, sich mit anderen unterhalten. Wenn man keine Arbeit mehr hat, freut man sich über solche Gelegenheiten", sagt sie. Auch andere Veranstaltungen im "Horizont" besucht sie oft, besonders gern die Büchertauschveranstaltungen: "Ich lese viel."

Auch Rosemarie Schröder ist hier Stammgast, seit sie einst in der Zeitung auf die Veranstaltungen aufmerksam wurde. "Wir kochen und basteln hier gemeinsam, backen Kekse, reden über Kräuter, tauschen uns über Bücher aus. Das gefällt mir."

Wie viele Geschenke am Ende den Besitzer gewechselt haben, ist für die Frauen nebensächlich. Lieber verweisen sie auf die kommenden Veranstaltungen. Am 25. Januar wollen sie sich über "Hausmittel aus Omas Zeiten" austauschen, sich Tipps und Tricks verraten. Beginn ist um 9 Uhr. Für den 7. Februar ist von 11 bis 14 Uhr ein Flohmarkt auf dem Horizont-Gelände, Strelitzer Straße 5 bis 6, geplant.