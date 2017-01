Lahm:Â Schalke-Ausleihe fÃ¼r Badstuber richtiger Schritt

artikel-ansicht/dg/0/

«Das Wichtigste für Holger ist nun, dass er regelmäßig spielen kann, dass er die Möglichkeit hat, nach den längeren Verletzungen wieder in den Rhythmus zu kommen», sagte der Fußball-Weltmeister der «Bild» über den Abwehrspieler.

Der 27-jährige Badstuber wechselt bis zum Saisonende vom deutschen Meister aus München zu Schalke 04 und soll in Gelsenkirchen Spielpraxis bekommen. Der Nationalspieler war durch schwerwiegende Verletzungen in der Vergangenheit immer wieder zurückgeworfen. «Ich weiß, was Holger kann, und ich weiß, dass er da einen wichtigen Schritt machen wird in seiner Karriere. Holger wird auf Schalke regelmäßig spielen. Dann schauen wir im Sommer weiter», sagte Lahm.

Der 33-Jährige erinnerte sich an seine Ausleihe von Bayern zum VfB Stuttgart am Anfang seiner Karriere. «Für mich war die Ausleihe damals super», sagte er. «Ich kam als Amateur-Spieler zu Stuttgart, weil ich bei Bayern keine Chance hatte mit zu trainieren oder geschweige denn zu spielen.» In Stuttgart wurde Lahm zum Nationalspieler.