KontinuitÃ¤t und Wechsel bei OberkrÃ¤mer Jugendclubs

Nur noch ein knappes halbes Jahr wird Marlies Arian als Jugendkoordinatorin die Fäden der Arbeit in den fünf Jugendclubs in der Hand halten. "Am 30. Juni ist definitiv mein letzter Arbeitstag", betont die 63-jährige. Seit 1996, als in der Gemeinde die Stelle der Koordinatorin geschaffen wurde, hat sie diesen Job, der ihr immer mehr als nur ein Job war, inne. "Ich werde mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehen", weiß sie schon jetzt. Weinend, weil ihr die Kollegen, aber auch viele der Kinder, die in den Clubs oft so etwas wie ein zweites Zuhause gefunden haben, über die Jahre ans Herz gewachsen sind. Und lachend, "weil ich mich nach über 20 Jahren in diesem stressigen Beruf jetzt auch auf den Ruhestand freue." Außerdem, so Arian, sei es an der Zeit, dass auch mal eine Jüngere oder ein Jüngerer den Staffelstab übernimmt. Wer genau das sein wird, steht noch nicht fest. Demnächst wird die Gemeinde die Stelle ausschreiben. Das Jahresprogramm 2017 trägt aber noch zu einem guten Teil ihre Handschrift. "In den Frühjahrsferien veranstalten unsere Jugendlichen eine Kennenlern-Rallye durch Oberkrämer, bei der sie durch alle Ortsteile radeln und dabei spannende Aufgaben lösen müssen", verweist sie auf einen neuen Programmpunkt. Altbewährt und beliebt ist dagegen das gemeinsam mit Kremmen ausgerichtete Kinder- und Jugend-Sommerlager an der Großen Plötze in Neuendorf, dass in diesem Jahr vom 24. bis 28. Juli stattfinden soll.

Noch nicht terminiert ist eine Fahrt ins ehemalige Konzentrationslager nach Auschwitz, die gemeinsam mit der Brandenburgischen Landjugend organisiert werden soll. "Wir haben da immer wieder Nachfragen aus unseren Clubs und wollen das dieses Jahr erneut hinbekommen", verspricht Arian.