Klassischer Jahresbeginn

Brandenburg (MZV) 4300 Euro für einen guten Zweck! So die ansehnliche Bilanz des Neujahrs-Benefizkonzerts, initiiert vom Rotary Club Brandenburg an der Havel. Möglich machten diese enorme Spendensumme die 450 Gäste im ausverkauften Brandenburger Theater. Dort stimmten die Brandenburger Symphoniker unter Leitung ihres Dirigenten Li Biao mit dem Motto "Klassik populär" musikalisch ihre Zuhörer auf das neue Jahr ein. Neben dem Festakt zum Tag der Deutschen Einheit gehört das Neujahrskonzert zu den festen Größen im Terminkalender des Rotary Clubs. Die vom damaligen Präsidenten Eberhard Nitze ins Leben gerufene Veranstaltung und andere Aktionen der Rotarier bescherten zahlreichen Brandenburgern und überregionalen Einrichtungen und Organisationen in den letzten Jahren einen Geldregen von 126.000 Euro. Die Zuhörer erlebten einen würdigen Jahresbeginn mit den schönsten Meisterwerken der Klassik von Johann Strauss, Peter I. Tschaikowski, Aram Chatschaturjan und Antonín Dvorák. Darunter die unsterblichen Melodien, wie die Ouvertüre zur Operette "Die Fledermaus" oder "An der schönen blauen Donau". Das Publikum zeigte sich von dem Konzertabend begeistert, mit dem der Rotary-Club nicht nur eine gute Tradition fortsetzt, sondern auch maßgeblich zur finanziellen Förderung in zahlreichen Bereichen beiträgt. Leider vermisste man die kleinen und oft lustigen Anekdoten, die der ehemalige Chefdirigenten GMD Michael Helmrath rund um die Musikstücke und Komponisten erzählte. Auch die kabarettistischen Einlagen trafen nicht immer den Geschmack des Publikums. Mit dem Reinerlös des Konzertes wurde das Hospiz der Stadt Brandenburg an der Havel, der DLRG Stadtverband Brandenburg e.V. und das Rotary-Projekt PolioPlus - Kampf gegen die Kinderlähmung unterstützt. Das Hospiz muss fünf Prozent der Gesamtkosten selbst finanzieren und ist dankbar für jede Unterstützung oder ehrenamtliches Engagement. Katrin Gutschmidt, die Leiterin des Hospizes, nahm den Spendenscheck aus den Händen von Club-Präsident Hartmut Klewitz entgegen. Der Kabarettist Frank Jesco Idler verzichtete auf seine Gage und erhöhte die Spendensumme um 300 Euro. Steffen Pauli von der DLRG Brandenburg freute sich ebenfalls über die großzügige Spende. 2000 Euro können nun die für die Vereinsarbeit und zur Neuanschaffung der geklauten Bootsmotoren verwendet werden.