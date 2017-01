Polnisches Orchester der Weihnachtshilfe spielt auf

artikel-ansicht/dg/0/

K├╝strin/Slubice (MOZ) Ohne diese Aktion müsste so manches Krankenhaus in Polen auf moderne Behandlungstechnik verzichten. Ohne sie gäbe es aber auch nicht jeden Sommer das dreitägige Rockfestival "Haltestelle Woodstock" im Grenzort Küstrin. Die Rede ist vom "Großen Orchester der Weihnachtshilfe" - einer großen Spendenaktion, bei der am Sonntag wieder Tausende junge Leute Geld einsammeln und Hunderte Künstler kostenlose Programme gestalten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1544018/

Überall im Nachbarland werden zudem originelle Spenden versteigert. In Slubice etwa kommt ein Trikot des Fußball-Nationaltorhüters Lukasz Fabianski, dessen Eltern in der Grenzstadt leben, unter den Hammer. "Außerdem kann man die Teilnahme an einer Radtour mit unserem Bürgermeister oder auch Tickets für Fahrten auf einem Oderschiff ersteigern", wirbt Tomsz Pilarski. Er ist der Leiter des Kulturhauses SMOK unweit der Grenzbrücke (ulica I-ego Maja 1), in dem die Veranstaltung um 14 Uhr beginnt.

In Küstrin trifft man sich traditionell ab 15 Uhr an der Freilichtbühne gleich neben dem Kulturhaus in der Ortseingangsstraße (ulica Sikorskiego 34). Damit es nicht zu kalt wird, steht zum Auftakt ein gemütlicher Familien-Straßenlauf auf dem Programm, man kann sich aber auch mit Erbsensuppe oder Bigos durchwärmen.

"Versteigert werden bei uns unter anderem Kunstgegenstände, die wir auch vom Kinder- und Jugendzentrum Frizz in Seelow erhalten haben", wirbt der dortige Kulturhaus-Chef Zdzislaw Garczarek. Gegen 20 Uhr gibt es ein Feuerwerk, und natürlich wird sich auch der Cheforganisator der gesamten Aktion, Jurek Owsiak, per Video aus Warschau melden. Denn schließlich ist Küstrin der Ort, in dem im Sommer das kostenlose Rockfestival als Dank für alle Spendensammler veranstaltet wird.

Durch die Ankunft der US-amerikanischen Panzerbrigade in Polen bekommt das "Orchester der Weihnachtshilfe" in diesem Jahr aber auch eine Art Konkurrenzveranstaltung. Denn Polens Regierung hat sich kurzerhand entschlossen, bereits am Sonnabend in 14 Orten des Nachbarlandes Picknicks unter dem Motto "Sicheres Polen" zu veranstalten.

In Zagan, einem Ort 60 Kilometer südöstlich von Forst, wo die amerikanische Brigade ihr Kommando haben soll, wird Regierungschefin Beata Szydlo gegen 14 Uhr zu einer Parade mit den US-Streitkräften erwartet.

Bei den Militär-Picknicks sollen zugleich auch Spenden für christliche Familien in Syrien gesammelt werden - ein Hinweis darauf, dass Polen sich zwar weigert, Flüchtlinge aus dem Land aufzunehmen, sich aber dazu bereit erklärt hat, vor Ort zu helfen, um die Lebensumstände zu erleichtern.