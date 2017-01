Klimamanager verlÃ¤sst Hohen Neuendorf

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Seit September 2014 war Malte Stöck in Sachen Energie, Klimaschutz, Einsparpotenziale, Verkehr, Gebäudemanagement und Elektromobilität erster Ansprechpartner im Rathaus Hohen Neuendorf. Nun lässt der 38-Jährige die Stadt hinter sich und zieht mit seiner Familie wieder Richtung Norden. Im Land Niedersachsen wird der gebürtige Hamburger Gebäudemanager unter anderem für die Stadt Uelzen und den Landkreis Lüchow-Dannenberg. "Die Arbeit in Hohen Neuendorf hat mir viel Spaß gemacht. Sie war sehr vielfältig und immer eine Herausforderung. Unsere Gründe wegzugehen, sind rein privat - wir möchten einfach wieder näher zu den Eltern", sagt er. Mit seiner Frau hat er zwei Kinder, die fünf und acht Jahre alt sind. Leicht sei ihm der Schritt nicht gefallen, so Stöck, der sich in Hohen Neuendorf in allen Energie-Belangen engagiert und dazu mit Interessierten auch Arbeitsgruppen gegründet hat. Während er in Hohen Neuendorf günstig und klimaneutral mit dem Rad zur Arbeit fuhr, wird das in seinem neuen, riesigen Arbeitsgebiet nicht mehr möglich sein. Ganz auf die Vorbildfunktion eines Klimaschutzmanagers verzichten möchte Malte Stöck trotzdem nicht. Er will sich mit Klapprad und Bahn fortbewegen und für Autofahrten beim Carsharing anmelden.