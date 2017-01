artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In Berlin sind in der Nacht zum Donnerstag gleich zwei Geldautomaten gesprengt worden - in den Stadtteilen Haselhorst und Nikolassee. In beiden Fällen flüchteten die unbekannten Täter ohne Beute, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler prüfen, ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht.