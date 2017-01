EMB-Cup: Die WiederholungstÃ¤ter

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Oranienburg 88 Pokale wurden am Sonntag in Oranienburg an die besten Teilnehmer der zurückliegenden Saison im EMB-Energie-Cup der Läufer vergeben. Zu den Geehrten gehörte auch die Zehdenick-Fraktion. Die vier Läufer bilden eine Fahrgemeinschaft.

wei dritte Plätze: Heidelore Timm und Manuela Wachalski (von rechts) waren am Ende punktgleich in der AK 45 hinter Michaela Kreyenfeld (links) und Gabriele Kreikenbohm. © MZV

Am Steuer sitzt dann Karlheinz Sowa, der zusammen mit Ehefrau Bärbel die LG Kappe bildet. "Ich bin der Fahrer, die anderen holen die Pokale", scherzt der frühere Sportlehrer, der zuletzt an der Havelland-Grundschule Zehdenick tätig war. Während seine Frau drei Läufe verpasste, war Karlheinz Sowa bei allen elf EMB-Cup-Veranstaltungen dabei. Auf das Podest in der Gesamtwertung der AK 65 schaffte er es dennoch nicht. "Mir fehlten drei Punkte zum dritten Platz." Diesen holte sich Reinhard Bahr aus Oranienburg. Einen Pokal holte der 68-Jährige dennoch. Diesen gab es für alle "Dauerläufer", die es auf elf Teilnahmen bei elf Läufen brachten.

Das schaffte auch Horst-Dieter Kanwischer. "Ich bin ein Wiederholungstäter." Schon in der Saison 2015 war der Athlet vom Behindertensportverein Zehdenick bei allen Läufen dabei gewesen. "Das ist schon ein bisschen geplant. Ich mache gern Sport, weil ich das brauche und es mir gut tut." In der AK 75 wurde er für den zweiten Platz in der Gesamtwertung geehrt.

Der Zehdenicker nahm Pokal, Urkunde und Rose gern entgegen. Preise bedeuten ihm aber nicht viel. "Es ist schon schön, Pokale zu bekommen. Das ist eine Anerkennung. Aber eigentlich ist dabei zu sein und anzukommen alles, worauf es mir ankommt." Er sei auch nicht der Typ, der Zeiten vergleicht und ständig auf die Uhr guckt. "Ich versuche einfach, immer gut durchzukommen." Nach einer Krankheit und der anschließenden Reha kam der nun 76-Jährige zum Laufen. Das ist sechs Jahre her. "Nun bin ich mindestens an einem Tag in der Woche unterwegs, laufe dann sieben oder acht Kilometer."

Ähnlich ist es bei Bärbel Sowa. Auf Bestzeiten ist die 68-Jährige, die sich bei Naturläufen auf Strecken durch den Wald am wohlsten fühlt ("Straßenläufe durch Berlin würde ich nie machen"), nicht aus. "Mir ist es wichtig, dass ich was mache. Man fühlt sich dadurch besser." Erfolgreich ist Frau Sowa dennoch. Bei acht Teilnahmen feierte die ehemalige Handballerin in der AK 65 acht Siege und sicherte sich den Sieg in der Gesamtwertung.

Das schaffte auch Klaus Ernst (Lupus-Team Zehdenick). Nach langer Wettkampfpause aufgrund einer Achillessehnen-Verletzung meldete sich der 70-Jährige zurück. "Es fehlt noch ein bisschen was, geht aber langsam aufwärts." Im EMB- und Brandenburgcup will der Zehdenicker seine Form verbessern. Ziele in diesem Jahr sind der Rennsteig-Marathon und das 42,195-Kilometer-Unterfangen in Berlin. Die Bestzeit von Klaus Ernst steht bei 3:21:22 Stunden, aufgestellt vor fünf Jahren in New York.

Hinter Ernst und Jürgen Köhler belegte der Hennigsdorfer Hartmut Bier in der AK 70 den dritten Platz. "Ich lasse die Jüngeren ran", scherzte der 73-Jährige. Dass er im Feld der "Hartgesottenen und Junggebliebenen" überhaupt mitmachen könne, habe er seiner jungen Frau zu verdanken. Zita Bier (62) gewann ihre Altersklasse. Ihr Mann läuft in diesem Jahr seine 25. Brandenburgcup-Saison - am Stück. "Ein paar Jahre lang habe ich alle Läufe mitgemacht. Nun sind mir einige Wettbewerbe aber zu weit weg."

Bärbel Sowa schwört darum auf den EMB-Cup: "Das ist die gemütlichste Serie. Die Fahrten sind nicht so lang, es ist alles familiärer und die Streckenlängen sind sehr angenehm. Lange Läufe habe ich nicht so gern."