Streit um sowjetische KriegsgrÃ¤ber

Potsdam (MOZ) Jährlich werden in Brandenburg 40 bis 50 sowjetische Gefallene aus dem Zweiten Weltkrieg geborgen und in der neu gestalteten Kriegsgräberstätte in Lebus (Märkisch-Oderland) umgebettet. Aus der russischen Botschaft gab es in vergangenen Jahren Wünsche nach Abweichung vom bisherigen Verfahren. Das sorgt für Probleme.

Ein Problem beschäftigt zurzeit die Untere Denkmalbehörde von Märkisch-Oderland und das Landesdenkmalamt - demnächst wohl auch das Kulturministerium. Es geht um die Kriegsgräberstätte für rund 3000 gefallene sowjetische Soldaten in Reitwein bei Lebus. Diese existiert seit den frühen 50er-Jahren. Als in den vergangenen Jahren in der Nähe Reste eines sowjetischen Feldfriedhofes entdeckt wurden, beschloss man die geborgenen Toten nicht in der zentralen Gedenkstätte in Lebus, sondern in Reitwein zu begraben, da sie wohl nach dem Krieg ursprünglich alle zusammen beerdigt worden waren.

Auf Anregung der russischen Botschaft sollen Namenstafeln auf der Wand des denkmalgeschützten Ehrenmals angebracht werden. Die Untere Denkmalbehörde des Landkreises genehmigte das. Das Landesdenkmalamt ist jedoch dagegen, weil nach Ansicht der Behörde die jetzt neu bestatteten Soldaten gegenüber anderen Gefallenen bessergestellt werden würden. Sie sind rund um das Ehrenmal begraben.

Außerdem geht es um die Veränderung am Denkmal. Landeskonservator Thomas Drachenberg betonte, dass zwischen der Unteren Denkmalbehörde und seinem Amt nie das Benehmen dazu hergestellt worden sei, auch wenn Landrat Gernot Schmidt (SPD) in einem Schreiben das Gegenteil behaupte. Drachenberg plädiert für ein Dissensverfahren, bei dem das Kulturministerium das letzte Wort hat.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge sagt, dass von russischer Seite in den vergangenen Jahren ein Umdenken eingesetzt hat. Dort rückt inzwischen das Individuum auch bei den Gefallenen des Weltkrieges stärker ins Blickfeld. Landrat Schmidt hat beobachtet, dass Angehörige erstmals nach Deutschland zu den Gräbern der Gefallen kommen. Die suchten nicht die großen Kriegsgräberstätten, sondern den Bezug zu den Orten, an denen die Soldaten gefallen sind.

Entsprechend unternahm die russische Botschaft im vergangenen Jahr auch einen Vorstoß, als bei Deichbauarbeiten im Stadtgebiet von Schwedt (Uckermark) die Überreste von sechs sowjetischen Soldaten gefunden wurden. Es gab den Wunsch, dass die Toten nicht wie bislang üblich nach Lebus überführt und dort im Rahmen von jährlichen Feierlichkeiten eingebettet werden, sondern in Schwedt auf dem Gelände des dortigen Ehrenmals ihre letzte Ruhestätte finden - quasi zusammen mit den ehemaligen Kameraden.

Damit entsteht ein weiteres Problem. Das Ehrenmal in Schwedt steht unter Denkmalschutz. Für Veränderungen müsste der Status wohl aufgehoben werden, heißt es in der Stadtverwaltung. Vor allem aber ist nicht bekannt, wo genau die Toten dort begraben liegen. Für eine Erweiterung müssten erst umfangreiche Untersuchungen in Auftrag gegeben werden. Deshalb möchte man an einer Überführung nach Lebus festhalten.

Im Innenministerium wird darauf verwiesen, dass bei diesem Thema letztlich die Kommunen zuständig sind. Allerdings wird auch dort die Fortführung der Einbettungen in Lebus präferiert. Der zuständige Mitarbeiter Ralf Neukirchen ist ständig mit der russischen Seite im Gespräch und wird versuchen, die Schwedter Argumente zu transportieren.

Landrat Schmidt ist der Meinung, man sollte so weit wie möglich auf die Wünsche der russischen Seite eingehen. Bei Fragen des Totengedenkens müsse nicht die deutsche Bürokratie im Vordergrund stehen, findet er. Auf den Streit zum Ehrenmal in Reitwein angesprochen, hat Schmidt eine einfache Lösung: Wenn Drachenberg den Denkmalwert beeinträchtigt sehe, könne er die Anlage von der Denkmalliste streichen. Die Namenstafeln seien jedenfalls genehmigt, und außerdem habe sich die russische Seite an der Finanzierung beteiligt.