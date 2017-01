Bildungsreisen, Stricken und Webinare

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1544037/

Traditionell gut laufen die Gesundheitskurse im Westen des Havellands, berichtet Fachbereichsleiterin Ilka Quast bei der Vorstellung des Frühjahrssemesters. In den meisten der sportlich angehauchten Kurse seien nur noch wenige Plätze frei. Insgesamt wird es 185 Angebote der VHS im Bereich Rathenow geben, im Osthavelland 175. Damit würden etwas mehr als 10.000 Unterrichtsstunden in beiden Teilen der Einrichtung gegeben werden, so Frank Dittmer, Leiter der VHS. Einige Kurse sind schon gestartet, darunter vor allem fortlaufende wie Sprach- und Gesundheitskurse. Andere Kurse beginnen erst nach den Winterferien.

Das komplette Programm ist im Internet auf www.vhs-havelland.de oder im Programmheft zu finden. Dieses liegt an 80 Stellen aus und ist in Bibliotheken, Verwaltungen und im regionalen Buchhandel zu finden.

Besondere Höhepunkte im kommenden Semester sind unter anderen die beiden Bildungsreisen, die in diesem Jahr unter dem Stern des 500-jährigen Jubiläums der Reformation stehen. Ende März besteht die Möglichkeit bei einer Tagesreise nach Berlin den Weg der Reformation in der Region kennen zu lernen. Im August geht es dann für fünf Tage in die Mitte Deutschlands, um unter anderem in Eisleben auf den Spuren Luthers zu wandeln. Anmeldungen sind bereits möglich.

Seit zwei Jahren haben sich auch die so genannten Webinare an der Rathenower VHS etabliert. Die enge Zusammenarbeit der Volkshochschulen in Deutschland ermöglicht es, Universitätsprofessoren und ausgewiesene Experten auf ihren jeweiligen Gebieten als Dozenten zu gewinnen. Diese halten ihren Vortrag vor der Web-Kamera, die das Bild an mehrere Volkshochschulen überträgt. Die vor einer Leinwand sitzenden Zuhörer können nach dem Vortrag mit Hilfe von Chats Fragen an die Experten richten. In diesem Semester kommen die Kunstfreunde auf ihre Kosten, denn die vier Webinare stehen unter der Überschrift "Die Kunst des Expressionismus, Brücke und Blauer Reiter - Künstler und Programme". Los geht es am 14. März.

Vor zehn, fünfzehn Jahren kaum denkbar, sind momentan Handarbeitskurse wieder gefragt. Stricken und Nähen gehören daher auch zum Angebot der VHS.

Wie in jedem Jahr sind auch die Menschen, die gern auf dem zweiten Bildungsweg ihren Schulabschluss nachmachen möchten, schon jetzt gefragt, sich in der VHS zu melden. Denn bis 20. März müssen diejenigen an das Schulamt gemeldet werden, die nach den Sommerferien damit anfangen wollen. Die Kurse können nur stattfinden, wenn mindestens 16 Teilnehmer zusammen kommen.