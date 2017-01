Ehepaar Ã¼berrascht mutmaÃŸlichen Autoknacker in Tiefgarage

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) In Berlin Prenzlauer Berg hat ein Ehepaar bei der Rückkehr zu seinem Wagen in der Tiefgarage eines Einkaufszentrums einen mutmaßlichen Autoknacker überrascht. Wie die Polizei weiter mitteilte, stand der Mann am Mittwochnachmittag neben der aufgebrochenen Fahrertür, als das Paar zurückkam. Er schloss die Tür und ging dem Paar entgegen, woraufhin ihn der 29-jährige Ehemann ansprach. Als er nur eine unverständliche Antwort erhielt, folgte der Ehemann dem Verdächtigen und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den 29 Jahre alten mutmaßlichen Autoknacker schließlich in der Schieritzstraße fest.