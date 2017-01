artikel-ansicht/dg/0/

Auf eine konkrete Schätzung wollte sich das Statistik-Amt bei der Vorstellung des Jahresberichts 2015 am Donnerstag aber nicht festlegen. Die Tendenz sei aber eindeutig, hieß es. Die offizielle Einwohnerzahl von Ende 2016 soll wegen technischer Umstellungen im Amt erst 2018 vorliegen.

Das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg feierte am Donnerstag seinen zehnten Geburtstag mit einem kleinen Festakt in der Berliner Akademie der Wissenschaften am Gendarmenmarkt. Am 1. Januar 2007 waren die einst separat agierenden beiden Landesämter zusammengelegt worden. Im Statistikamt sind aktuell mehr als 450 Mitarbeiter beschäftigt.