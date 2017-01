TAZV will sich auflÃ¶sen

artikel-ansicht/dg/0/

Lehnin (MZV) Die Verbandsversammlung des TAZV "Freies Havelbruch" hat mit Beschluss vom 13.09.2016 die Entscheidung zur Auflösung des Verbandes gefasst. Beabsichtigt ist ein Beitritt der bisherigen Mitgliedsgemeinden in wirtschaftlich leistungsfähige Aufgabenträger in unmittelbarer regionaler Nachbarschaft, dies insbesondere mit dem Ziel, eine endgültige Stabilisierung zu erreichen und die finanziellen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger langfristig beständig zu halten. Auf diesem Wege wurde vom TAZV "Freies Havelbruch" ein Antrag auf Gewährung von Zuweisungen zur Unterstützung von Aufgabenträgern der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung gemäß § 16 Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG) bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg gestellt. Die ILB unterstützt den TAZV "Freies Havelbruch" in seinen Auflösungs- und Beitrittsbestrebungen und bewilligt hierzu eine zweckgebundene Zuweisung in Höhe von bis zu 1.040.000,00 € für Fusionsgutachten und Fusionsprämien.