MÃ¶rzer Dorfjugend pflegt Tradition

Mörz (MZV) Die Fastnacht in Mörz ist ein fester Termin im Kalender der Dorfgemeinschaft. "Wir feiern immer am dritten Januar-Wochenende", erklärt Viktoria Paul.

Das Wort "immer" hat dabei besondere Bedeutung. "Immer" steht in Bezug auf die Fastnacht für eine schon sehr alte Tradition. Für deren Pflege zeichnet jeweils die Dorfjugend verantwortlich. Schon die Altvorderen der heutigen Mörzer begrüßten mit einem zünftigen Fastnachtsfest das neue Jahr und verabschiedeten sich damit von dem zu Ende gegangenen.

Viktoria Paul, Juliane Sewzt, Sophie Frenzel und Markus Thiele haben in Bezug auf Organisation und Vorbereitung bereits Erfahrung. Jeder von ihnen hat in den zurückliegenden Jahren bereits als Platzmeister eine zentrale Rolle im Fastnachtstrubel übernommen. In diesem Jahr kommt Lucas Thiele neu dazu. Er wird mit Juliane Sewzt als diesjähriges Platzmeisterpaar am 21. Januar, ab 13.00 Uhr, von Haus zu Haus gehen und die Dorfgemeinschaft nach altem Brauch zur Fastnacht einladen.

Am Abend trifft man sich dann zum Fastnachtstanz. Weil es den örtlichen Gasthof nicht mehr gibt, wird seit 2000 in einem großen Festzelt auf dem Sportplatz gefeiert. "Vor Kälte braucht sich jedoch niemand zu fürchten", fügt Viktoria Paul hinzu. Die anderen nicken beipflichtend. Immerhin wird bereits seit mehr als 15 Jahren, jeweils mitten im Januar, im Festzelt gefeiert. Klagen wegen kalter Füße oder anderer Befindlichkeiten gab es noch nie. Schließlich wird das Festzelt beheizt und kann, ist es erst einmal dem Anlass entsprechend ausgeschmückt, mit dem Flair eines jeden Dorfgasthofes mithalten.

Während Juliane Sewzt bereits im vergangenen Jahr an der Seite von Sophie Frenzel Platzmeister-Erfahrungen gesammelt hat, ist das Amt für Lucas Thiele noch vollkommen neu.

"Jeder, der in Mörz wohnt, kann Platzmeister werden", ergänzt Markus Thiele. Dies sei ohnehin die einzige zwingende Voraussetzung, die für die Aufgabe mitzubringen ist. Außerdem sollten der oder diejenige tanzen können. "Walzer ist jedoch nicht Pflicht", so Markus Thiele. Der 18-jährige Lucas grinst als er diesen Satz hört. Die darin versteckte Botschaft hat er verstanden. "Lucas ist noch im Lernprozess", fügt die 21-jährige Juliane hinzu. Bis zur Fastnacht, da sind sich alle sicher, wird die Sache mit den Tanzschritten auch bei Lucas klappen. "Ein bisschen aufgeregt bin ich aber schon", gibt er zu. Prompt machen ihm die vier anderen Mut: "Das vergeht." Dann erzählen sie von ihren Erlebnissen - als Platzmeister und von der Fastnacht. Davon, dass früher die Hüte noch von Paar zu Paar weitergereicht wurden und dass die Fastnachtstage mit wenig Schlaf verbunden sind. Denn sind die Mörzer erst einmal nach altem Brauch persönlich eingeladen, steigt am Samstagabend der Fastnachtstanz im Festzelt. "Wir hoffen auf viele Gäste aus nah und fern", so Viktoria Paul.

Am Tag darauf heißt es für die Platzmeister wieder früh aufzustehen. Schon um 9.30 Uhr beginnt unter Vorantritt der Brücker Blaskapelle das Zimpern im Dorf. Wieder wird es von Haus zu Haus gehen - dabei erhalten die Platzmeister jedoch Unterstützung. Mit ihnen werden viele kostümierte Fastnachtsfans unterwegs sein. An jeder Haustür - 56 Mal - werden die Platzmeister den jeweiligen Hausherrn oder die Hausdame zum Tanz auf die Dorfstraße bitten. 56 Mal bekommen sie dafür Schnäpschen, Pfannkuchen und andere Gaumenkitzler gereicht.

Bis am Nachmittag der Kinderfasching beginnt, muss die Runde durch das Dorf beendet sein. "Das kann ganz schön anstrengend werden", bemerkt Markus Thiele lachend. Dann sind die fünf Mitorganisatoren des Festes beim nächsten Thema: Den Kostümen, die sie beim Zimpern an Fastnachten tragen wollen.