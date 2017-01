Das finanzielle GrundgerÃ¼st wackelt

artikel-ansicht/dg/0/

Borne (MZV) Werner Sternberg hat bereits alles durchgeplant. Das Programm für das Mühlenfest an der Borner Bockwindmühle steht. Zu Pfingstmontag lockt der Mühlenverein nach Borne. Doch ein neues Problem tut sich auf. "Die Finanzierung wackelt", so Mühlenvereins-Chef Sternberg. Auf drei Hauptsponsoren konnte sich der Organisator stets verlassen. Doch nun das Desaster, zwei haben abgesagt. Sternberg ist erschüttert.

"Mit einem Sponsor - die Bewog hat 500 Euro zugesagt - können wir das Fest nicht stemmen. Der Eintritt von 3 Euro pro Person plus kleine Zuschüsse aus privaten Börsen reichen nicht. Wir haben feste Ausgaben, wie zum Beispiel für die Gema oder die Toiletten, an denen ist nicht zu ruckeln", so Sternberg. Eventuell, sollten nicht finanzkräftige Sponsoren gefunden werden, wird das Borner Mühlenfest 2017 abgesagt. Eine Tatsache, die den Organisator allerdings traurig stimmt. "Kapellen, Trachtengruppen und Solisten sind engagiert, sogar eine Mühlenprinzessin haben wir bereits. Sie soll auf der Bühne gekrönt werden."

Werner Sternberg hat die Flinte noch nicht ins Korn geworfen. Nun heißt es Klinken putzen. Und vielleicht geben sich die zwei Hauptsponsoren, die bisher zuverlässig das Borner Mühlenfest unterstützten, einen Ruck und setzen die Tradition fort.